Dramma a Venezia, trovata la carcassa di un pesce luna: il video del recupero nelle acque
Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un pesce luna morto nella laguna di Venezia, ostacolo alla navigazione
Questo pomeriggio è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco nel canale navigabile Fasiol della laguna, a Venezia, di fronte all’isola di Sacca Sessola, per il recupero della carcassa di un pesce luna di grandi dimensioni rinvenuto morto a pelo d’acqua, che costituiva ostacolo alla navigazione. L’animale è stato agganciato con un anghiere e legato dalla squadra sul fianco dell’autopompa lagunare, quindi è stato trascinato fino alla sede dell’azienda di gestione rifiuti Veritas, dove è stato recuperato dall’acqua con un ragno meccanico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.