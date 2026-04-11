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Dramma a Venezia, trovata la carcassa di un pesce luna: il video del recupero nelle acque

Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un pesce luna morto nella laguna di Venezia, ostacolo alla navigazione

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Virgilio Notizie

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Questo pomeriggio è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco nel canale navigabile Fasiol della laguna, a Venezia, di fronte all’isola di Sacca Sessola, per il recupero della carcassa di un pesce luna di grandi dimensioni rinvenuto morto a pelo d’acqua, che costituiva ostacolo alla navigazione. L’animale è stato agganciato con un anghiere e legato dalla squadra sul fianco dell’autopompa lagunare, quindi è stato trascinato fino alla sede dell’azienda di gestione rifiuti Veritas, dove è stato recuperato dall’acqua con un ragno meccanico.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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