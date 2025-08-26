Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un 24enne nigeriano senza fissa dimora per una violenta aggressione avvenuta in via Amendola la sera di venerdì 22 agosto. Un giovane centrafricano è stato ferito al collo e al volto con un oggetto di vetro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei sanitari ha permesso di soccorrere la vittima e individuare il presunto responsabile, già noto alle autorità per diversi reati.

Le prime ricostruzioni: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata del 22 agosto si è trasformata in un dramma in via Amendola, nel cuore di Bologna. Intorno alle 20.15, un giovane centrafricano è stato vittima di una brutale aggressione che gli ha provocato ferite profonde al collo e al volto. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati dalla Centrale Operativa tramite il numero unico di emergenza 112. Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure alla vittima.

La scena dell’aggressione e i primi soccorsi

Quando le volanti sono arrivate in via Amendola, la situazione è apparsa subito grave. Il giovane ferito, circondato da alcuni connazionali accorsi in suo aiuto, perdeva molto sangue da una profonda ferita che si estendeva dall’orecchio fino alla gola. Oltre a questa lesione, la vittima presentava anche una seconda ferita allo zigomo sinistro e un’escoriazione alla mano destra. Poco distante, sotto i portici, gli agenti hanno trovato numerosi cocci di vetro, probabilmente l’arma utilizzata per la aggressione.

L’identificazione del presunto aggressore

Nonostante le condizioni critiche, il giovane centrafricano è riuscito a fornire agli agenti una descrizione dettagliata del presunto aggressore: un connazionale nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Grazie a queste informazioni, una volante proveniente da Piazza dei Martiri ha individuato l’uomo pochi minuti dopo l’episodio.

Le condizioni della vittima e il trasporto in ospedale

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla vittima direttamente sul posto, per poi trasportarla in codice due al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore. I medici hanno valutato una prognosi di 15 giorni per il giovane, in quanto le ferite, seppur superficiali, sono state giudicate rilevanti.

La dinamica dei fatti ricostruita dalle telecamere

Le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dagli investigatori hanno permesso di ricostruire con precisione quanto accaduto. Inizialmente, tra i due cittadini nigeriani è nato un alterco verbale, che in pochi istanti è degenerato in una colluttazione. Solo l’intervento di altri stranieri presenti sotto i portici ha temporaneamente placato la situazione. Tuttavia, poco dopo, l’aggressore è tornato alle spalle della vittima, colpendola violentemente al collo con un oggetto di vetro, probabilmente una bottiglia raccolta poco prima.

Il profilo del fermato: precedenti e irregolarità

Gli accertamenti successivi hanno permesso di delineare il profilo del fermato: si tratta di un 24enne nigeriano con numerosi precedenti di polizia. L’uomo era già stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Irregolare sul territorio italiano dal 2021, risultava anche gravato da un rintraccio per notifica di un ordine di carcerazione e da un decreto di sospensione nei confronti di condannato in stato di libertà, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna lo scorso maggio.

Il fermo e la convalida dell’autorità giudiziaria

Alla luce della gravità dell’accaduto e dell’assenza di una dimora stabile, il giovane nigeriano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria in data 25.08.25 e il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Dozza”.

La risposta delle istituzioni e la sicurezza in città

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle zone centrali di Bologna, soprattutto in aree come via Amendola, spesso teatro di episodi di violenza e reati legati alla marginalità sociale. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire e contrastare simili episodi, ribadendo il loro impegno nel garantire la sicurezza pubblica.

