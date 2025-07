Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti il bilancio di una complessa operazione condotta dalla Polizia di Stato a seguito di un sequestro di persona e rapina aggravata avvenuti in un appartamento della Capitale. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, che hanno permesso di individuare e fermare i presunti responsabili. L’episodio si è verificato lo scorso maggio in via di Val Melaina, quando una coppia è stata sorpresa e aggredita da quattro individui che, sotto la minaccia di armi, hanno costretto le vittime a consegnare le chiavi di un altro appartamento e una somma di denaro. L’operazione si è conclusa questa mattina con l’esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando, nel mese di maggio, la Sala Operativa della Questura di Roma ha ricevuto una segnalazione relativa a un gruppo di malviventi che tentava di introdursi fraudolentemente in un appartamento situato in via di Val Melaina. Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, sono intervenuti tempestivamente sul posto, riuscendo a intercettare e bloccare sulle scale tre persone che stavano tentando la fuga dopo aver fatto irruzione nell’abitazione.

L’aggressione e il sequestro della coppia

Gli investigatori hanno ricostruito nei dettagli quanto accaduto poco prima: la coppia, rientrata in casa, è stata sorpresa alle spalle da quattro persone che li hanno aggrediti e privati della libertà di movimento. Sotto la minaccia di una pistola e due coltelli, le vittime sono state costrette a consegnare le chiavi di un appartamento affidato loro da amici momentaneamente fuori città, oltre a tre mila euro in contanti. Durante l’aggressione, l’uomo è stato gettato a terra e colpito alla testa con il calcio di una pistola, mentre la donna è stata immobilizzata e privata della possibilità di chiedere aiuto. I cellulari di entrambi sono stati sottratti dai malviventi.

Le minacce e il ruolo del “capo”

Uno dei quattro aggressori ha avviato una videochiamata con un uomo dal marcato accento campano, che ha dichiarato di trovarsi in carcere. Quest’ultimo, ritenuto il “capo” della banda, ha ordinato alle persone presenti nell’appartamento di ottenere le chiavi e ha minacciato la coppia di gravi ritorsioni, facendo riferimento anche all’incolumità della figlia delle vittime. In seguito, tramite una seconda chiamata, il presunto fratello del capo ha fornito ulteriori istruzioni su come procedere. Le minacce sono diventate sempre più gravi, arrivando a ordinare di tagliare l’orecchio all’uomo e di picchiare la moglie, inducendo così la donna, terrorizzata, a cedere alle richieste dei sequestratori.

Il bottino e l’intervento della Polizia

Oltre alle chiavi e al denaro, la banda ha saccheggiato altri beni presenti nell’appartamento. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno recuperato la refurtiva insieme alla pistola e ai coltelli utilizzati per minacciare le vittime. Tre persone sono state arrestate nell’immediatezza, mentre le indagini sono proseguite per individuare i complici e i mandanti dell’azione criminale.

L’operazione e gli arresti

Nei due mesi successivi, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Roma, le indagini hanno permesso di raccogliere elementi a carico di altri presunti responsabili. Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, ritenute gravemente indiziate dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata e alla violenza urbana.

La posizione degli indagati

Per completezza, le autorità hanno precisato che le evidenze investigative raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono essere considerati presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Il contesto e la risposta delle istituzioni

L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Roma, sia per la violenza con cui è stato perpetrato sia per la presenza di un’organizzazione criminale strutturata dietro l’azione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e la tempestività dell’intervento, che ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi per le vittime. Le indagini proseguiranno per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per accertare se la banda sia coinvolta in altri episodi simili.

