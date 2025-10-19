Drammatico incidente ad Asiago, auto con 5 giovani contro fontana: 3 morti, tornavano da festa di compleanno

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragedia in provincia di Vicenza. Un’automobile è stata oggetto di un fatale incidente, schiantandosi nella notte contro una fontana ad Asiago. Sulla vettura, di ritorno da una festa di compleanno, viaggiavano cinque persone, tutte giovanissime. Nello scontro, tre dei cinque ragazzi a bordo hanno perso la vita. Gli altri due, entrambi 21enni, sono rimasti feriti.

Tragico incidente ad Asiago

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, una tragedia ha colpito la cittadina di Asiago, in Veneto.

Un fatale incidente stradale si è verificato nel comune in provincia di Vicenza, all’altezza di via Verdi.

© 2025 OpenMap Tiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incidente ad Asiago, in provincia di Vicenza, Veneto

Attorno alle ore 3:30 circa, una vettura ha perso il controllo andando a schiantarsi contro la fontana al centro della rotatoria della strada.

A bordo viaggiavano 5 persone, tutte giovanissime, di ritorno a casa dopo aver festeggiato il compleanno di un amico.

Morti 3 giovani ragazzi

Stando alle prime ricostruzioni, la Peugeot 207 su cui viaggiavano le vittime ha perso aderenza mentre procedeva a forte velocità.

Dopo essersi scontrata con un’aiuola spartitraffico, l’automobile si è schiantata contro la fontana di marmo al centro della rotatoria.

All’arrivo dei soccorsi, tre dei ragazzi a bordo si trovavano intrappolati nelle lamiere, ormai senza vita.

Le giovani vittime, tutte di circa vent’anni, erano originarie della zona: due del comune di Lusiana (dove poco tempo prima un incidente causò la morte di un 13enne) e uno di Creazzo.

Un quarto ragazzo è stato estratto dal veicolo e trasporto d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa. Le sue condizioni sono gravissime, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La quinta persona a bordo è miracolosamente scampata quasi illesa all’incidente e, seppur in stato di shock, non riporta alcuna ferita significativa.

Il dolore delle famiglie e della comunità

La zona attorno al luogo dell’incidente, in via Verdi con arrivo da via Lavarone, è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i necessari rilievi.

Sul posto sono giunti i sanitari del Suem, i vigili del fuoco e una squadra di carabinieri.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che mostrano l’auto negli istanti precedenti allo schianto.

La madre di una delle vittime, arrivata in via Verdi, ha perso i sensi colta da un malore ed è stata trasportata all’ospedale di Asiago.

“Non ci sono parole per descrivere un fatto del genere se non tanta tristezza per queste vite spezzate” sono le parole del sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, anch’egli sul luogo della tragedia.