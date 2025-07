Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Catania ha denunciato un 53enne per inottemperanza. L’uomo è il proprietario di un cavallo sottoposto a vincolo sanitario di cui si sono perse le tracce. Gli investigatori sospettano che possa essere quello rimasto vittima di un grave incidente e che, durante una corsa clandestina, mentre trainava un calesse con due persone a bordo, è pesantemente caduto sull’asfalto, all’altezza del tondo Gioeni, riportando gravi ferite e una copiosa perdita di sangue. I due uomini che erano a bordo del calesse, e un terzo che li seguiva a bordo di uno scooter incitando il cavallo a correre sempre più veloce, hanno fatto arrivare sul posto un veicolo per il trasporto animali, caricando a bordo, con non poche difficoltà, il cavallo che zoppicava vistosamente. Successivamente si sono allontanati dal luogo dell’incidente per eludere il controllo della polizia municipale.