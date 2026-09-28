Drenaggio fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, cos'è la tassa da 13 miliardi legata all'inflazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il drenaggio fiscale, o fiscal drag, torna a pesare su lavoratori dipendenti e pensionati. Secondo nuove simulazioni degli economisti Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, aggiornate alle previsioni di giugno della Banca d’Italia, nel biennio 2026-2027 il fenomeno potrebbe valere almeno 8 miliardi di euro. La cifra può salire oltre 9 miliardi in uno scenario di inflazione più alta e arrivare fino a quasi 13 miliardi nello scenario più severo. Il drenaggio fiscale riguarda soprattutto chi è soggetto all’Irpef progressiva, quindi lavoratori dipendenti e pensionati.

Cos’è il drenaggio fiscale

Come riporta Tgcom24, il drenaggio fiscale è l’aumento delle tasse che si verifica quando stipendi e pensioni crescono per recuperare l’inflazione, ma scaglioni, soglie e detrazioni dell’Irpef restano fermi.

Il reddito aumenta in termini nominali, cioè sulla carta, ma non sempre cresce il potere d’acquisto.

Se i prezzi salgono nella stessa misura, quell’aumento serve soltanto a mantenere invariato il valore reale dello stipendio o della pensione.

Il problema nasce perché il sistema fiscale non si adegua automaticamente all’inflazione.

Di conseguenza, una parte dell’aumento ottenuto per compensare il caro vita viene assorbita dalle imposte.

Per questo il fiscal drag viene spesso definito una tassa invisibile: non nasce da una nuova aliquota, ma dall’effetto combinato tra inflazione, redditi nominali più alti e regole fiscali non aggiornate.

Le stime per il 2026 e il 2027

La simulazione riporta da Repubblica parte dalle previsioni della Banca d’Italia: inflazione al 3,1% nel 2026 e al 2% nel 2027.

Nel biennio, l’aumento cumulato dei prezzi arriva al 5,2%.

In questo scenario centrale, il drenaggio fiscale stimato è di 8,1 miliardi di euro.

Se l’inflazione cumulata sale al 6%, il prelievo aggiuntivo arriva a 9,35 miliardi.

Nello scenario più severo, con inflazione all’8,2%, il conto sale a 12,74 miliardi: circa 9 miliardi a carico dei lavoratori e quasi 4 miliardi dei pensionati.

Drenaggio fiscale, perché riguarda dipendenti e pensionati

Il fenomeno incide in particolare su lavoratori dipendenti e pensionati perché i loro redditi sono soggetti all’Irpef progressiva.

Secondo Repubblica, una parte crescente degli altri redditi può invece beneficiare di regimi sostitutivi o flat tax.

I calcoli indicati sono considerati prudenti perché riguardano solo redditi da lavoro dipendente e pensioni, che rappresentano circa l’85% del gettito Irpef.

Restano fuori le addizionali regionali e comunali.

Il precedente del 2022-2023

Il fiscal drag aveva già avuto un impatto rilevante durante la fiammata inflazionistica del 2022-2023.

Secondo gli stessi economisti, in quel periodo il maggiore prelievo era stato pari a circa 25 miliardi di euro.

Nel biennio successivo, con l’inflazione su livelli più bassi, il fenomeno si era attenuato.

Ora il meccanismo torna a essere rilevante proprio mentre il governo cerca risorse per intervenire sull’Irpef del ceto medio.

Tra le ipotesi citate c’è l’estensione dell’aliquota del 33% fino a 60mila euro di reddito.