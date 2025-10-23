Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel torinese. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di tre cittadini marocchini e due italiani, accusati di traffico di stupefacenti tra Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Lazio. L’organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe importato e distribuito ingenti quantitativi di droga provenienti dalla Spagna, utilizzando spedizioni internazionali e veicoli modificati per eludere i controlli.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, sotto la guida del Procuratore Giovanni Bombardieri. L’attività investigativa, sviluppata dalla Squadra Mobile della Questura di Torino e supportata dal Servizio Centrale Operativo e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale dedita all’importazione e distribuzione di grandi quantitativi di hashish, marijuana e cocaina.

Chi sono gli arrestati e come agiva il gruppo

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Torino, ha riguardato due persone finite in carcere e tre persone poste agli arresti domiciliari. Gli indagati, tre cittadini marocchini e due italiani, sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di traffico di cocaina, marijuana e hashish. Il gruppo aveva la propria base logistica nella zona Mirafiori e nei comuni dell’hinterland a sud di Torino, ma le sue ramificazioni si estendevano anche in Lombardia, Toscana, Campania e nel Lazio.

Le modalità operative: spedizioni internazionali e veicoli modificati

L’organizzazione importava la droga dalla Spagna tramite spedizioni internazionali apparentemente regolari, affidate a vettori ignari del reale contenuto dei pacchi. Una volta giunti in Italia, gli stupefacenti venivano trasportati verso le destinazioni finali utilizzando auto e furgoni dotati di sistemi di “doppio fondo”, appositamente modificati per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Risultati dell’operazione: arresti e sequestri

Le indagini, sviluppate su scala interregionale, hanno portato nel tempo all’arresto in flagranza di 10 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga: circa 2 tonnellate di hashish, 50 chilogrammi di marijuana, oltre 1 chilogrammo di cocaina e una pistola con matricola abrasa, che era a disposizione del gruppo criminale.

Perquisizioni e nuovi arresti nel capoluogo piemontese

In occasione dell’esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate numerose perquisizioni nel capoluogo piemontese. Queste attività, che testimoniano l’attualità delle condotte illecite del gruppo, hanno portato all’arresto in flagranza di reato di ulteriori due cittadini marocchini. I due sono stati sorpresi in un’abitazione nella zona San Paolo, dove dimorava uno dei destinatari della misura cautelare, trovati in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 grammi di crack.

Ricostruzione dell’organizzazione e fase delle indagini

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i ruoli, le modalità operative e i circuiti logistici dell’organizzazione, delineando un quadro grave che ha trovato riscontro nei provvedimenti restrittivi emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura.

