Su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i carabinieri, con il supporto del Gruppo di Frascati e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di 14 persone. Gli indagati, tutti residenti tra Velletri e Lariano, sono gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti (hashish e cocaina) e favoreggiamento personale, per un totale di circa 80 capi d’imputazione.

L’indagine, avviata nel settembre 2024, ha portato alla luce un’articolata rete di spaccio attiva nei centri storici di Velletri e Lariano, con un’organizzazione strutturata e gestita prevalentemente da giovani. Alcuni luoghi di aggregazione erano stati trasformati in veri e propri punti di riferimento per il traffico illecito.

Decisive, secondo quanto riferito dai militari, le segnalazioni di commercianti e residenti. Nel corso dell’inchiesta, sono stati sequestrati 4,1 kg di hashish (circa 43 mila dosi), 400 grammi di cocaina (1.800 dosi), alcune dosi di Mdma e marijuana. Sono state arrestate in flagranza 14 persone, 6 denunciate a piede libero e 16 segnalate alla Prefettura quali assuntori. Le cessioni avvenivano talvolta a credito o in cambio di beni di prima necessità o di lusso, con un volume d’affari stimato in diverse centinaia di euro al mese.

Durante l’esecuzione dell’ordinanza, i militari hanno effettuato ulteriori 16 perquisizioni domiciliari, rinvenendo 47 grammi di hashish, 41 di cocaina, 10 di marijuana, circa 2.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Arrestato anche un uomo a Lariano, mentre un altro è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e tre sono stati segnalati per uso personale. Al termine delle operazioni, due indagati sono finiti ai domiciliari, mentre nove sono stati trasferiti presso le case circondariali di Velletri, Roma e Frosinone.