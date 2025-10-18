Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti e diversi chili di droga sequestrati il bilancio delle recenti operazioni di polizia condotte tra Bari e Milano per contrastare il traffico di stupefacenti. Gli interventi, svolti in distinte aree urbane, hanno portato alla scoperta di laboratori domestici e al recupero di ingenti quantitativi di sostanze illegali.

Operazioni coordinate tra Bari e Milano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno agito in modo coordinato su due fronti: da un lato, gli agenti di Bari hanno effettuato una serie di blitz tra il quartiere Libertà e la frazione di Ceglie del Campo; dall’altro, la Squadra mobile di Milano ha condotto un’indagine che ha permesso di individuare e arrestare un uomo di 45 anni.

Quattro arresti a Bari: sequestri e laboratori domestici

Nella città di Bari, le operazioni si sono concentrate in due zone distinte. Gli agenti hanno tratto in arresto quattro persone con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati 372 grammi di cocaina, 23 grammi di eroina, oltre 1,5 chili di hashish e più di 2,8 chili di marijuana, oltre a nove piantine di cannabis. In due delle abitazioni controllate, gli agenti hanno scoperto veri e propri laboratori artigianali, utilizzati per la produzione e il confezionamento delle sostanze illegali.

Un arresto a Milano: base logistica e droga nascosta

Anche a Milano, l’attività investigativa della Squadra mobile ha portato all’arresto di un uomo di 45 anni, accusato di spaccio e detenzione di stupefacenti. Gli investigatori sono arrivati a individuare un appartamento che fungeva da base logistica per l’uomo. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti oltre un chilo di cocaina nascosto all’interno del letto e altri 185 grammi nella cucina. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

