È di 9 arresti e ingenti sequestri di sostanze stupefacenti il bilancio dei controlli antidroga condotti dai Carabinieri nella Capitale dopo i festeggiamenti di Capodanno. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato al rinvenimento di cocaina, eroina, crack, marijuana e hashish, oltre a denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Operazione coordinata in diversi quartieri della Capitale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i servizi di controllo sono proseguiti anche dopo la notte di San Silvestro, coinvolgendo numerosi quartieri di Roma. L’attività investigativa, sotto la direzione dei magistrati del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, ha permesso di individuare e fermare 9 persone coinvolte nel traffico di stupefacenti. Le sostanze sequestrate erano pronte per essere immesse sul mercato illecito proprio in concomitanza con i festeggiamenti per il nuovo anno.

Tre arresti tra piazza Gasparri, Vitinia e Acilia

Nella sola giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma-Ostia hanno condotto 3 distinte operazioni antidroga in altrettante piazze di spaccio: piazza Gasparri, Vitinia e Acilia. Nel primo intervento, un uomo di 38 anni è stato fermato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina popolare. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 2 dosi di hashish (circa 2 grammi), un bilancino di precisione e 480 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita. Inoltre, sono state rinvenute e sequestrate 42 cartucce calibro 22 detenute illegalmente.

A Vitinia, invece, è stato arrestato un uomo di 30 anni, notato all’esterno della propria abitazione con atteggiamento sospetto. Dopo essere stato fermato, la perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di 22 grammi di hashish e materiale per la pesatura.

Nel quartiere di Acilia, durante controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 28 dosi di cocaina (circa 8 grammi) e 600 euro in contanti.

Blitz a Tor Bella Monaca: sequestrate centinaia di dosi

Le attività di contrasto al traffico di droga sono proseguite anche nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due stranieri di 23 e 27 anni e un 21enne, tutti senza fissa dimora. Il 23enne è stato sorpreso in via dell’Archeologia con 172 dosi di cocaina (56 grammi), 19 dosi di hashish suddivise in 3 involucri e 270 euro in contanti.

Un altro soggetto è stato bloccato nei pressi di un’altra piazza di spaccio di via dell’Archeologia mentre cercava di nascondere una busta nell’area popolare R-5. All’interno sono state trovate 733 dosi di cocaina (315 grammi) e 340 euro in contanti.

Sempre a Tor Bella Monaca, in via dei Cochi, i militari hanno fermato un altro 23enne in possesso di 17 dosi di cocaina (6,5 grammi) e 60 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita.

Arresti anche a Formello e via Appiano

I Carabinieri della Stazione di Formello, in via della Villa, hanno arrestato in flagranza un romano di 52 anni con precedenti. L’uomo è stato sorpreso a bordo di un’auto e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, trovato in possesso di 26 dosi di cocaina (32 grammi) e 1800 euro in contanti.

In via Appiano, i Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno fermato due romani di 18 anni, uno studente con precedenti e un operaio incensurato. Durante un controllo stradale, sono stati trovati in possesso di 31 grammi di marijuana e 86 grammi di hashish, suddivisi in 3 involucri, oltre a 790 euro in contanti.

