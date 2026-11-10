Droga a Torino, moglie avvisa marito del blitz della polizia e lui rientra passando dalle cantine: arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 61enne è stato arrestato a Torino, nel quartiere San Salvario, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli stupefacenti sono stati trovati dalla Polizia nella sua abitazione e nell’esercizio commerciale gestito dalla moglie; l’uomo è stato poi posto agli arresti domiciliari.

Torino, San Salvario; 61enne arrestato per droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli investigatori della Squadra Mobile, che hanno perquisito contemporaneamente l’appartamento e il negozio. Mentre gli agenti erano nel locale commerciale, la moglie ha avvisato il marito, che si trovava al lavoro. Altri poliziotti lo hanno quindi atteso presso la sua abitazione.

Il tentativo di eludere il controllo

L’uomo è rientrato nel condominio passando dalle cantine e dall’ingresso secondario, probabilmente per non farsi vedere dagli agenti. Quando ha notato i poliziotti sul pianerottolo, ha provato a evitare il controllo fingendo di dover entrare nell’appartamento al piano inferiore, ma è stato fermato.

Il materiale sequestrato

Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di due bombolette modificate artigianalmente, contenenti diversi involucri di cocaina. Gli agenti hanno inoltre trovato un bilancino di precisione, nascosto dietro lo specchio del bagno, e 2.200 euro in contanti.

Arresti domiciliari e indagini

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione.

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