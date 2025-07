Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di 100 grammi di droga e armi sono il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Matera. Un giovane di 23 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi. L’intervento è avvenuto durante un controllo domiciliare, quando gli agenti hanno notato comportamenti sospetti e un forte odore di droga provenire dall’abitazione.

Il controllo domiciliare e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante un servizio di routine delle Volanti, incaricate anche di monitorare i soggetti sottoposti a misure alternative al carcere. Nel corso di un controllo presso l’abitazione di un giovane residente a Matera, gli agenti hanno percepito un atteggiamento particolarmente nervoso da parte del ragazzo, oltre al tipico odore di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Squadra Mobile e la perquisizione

Gli agenti, insospettiti, hanno richiesto il supporto della Squadra Mobile. Una volta entrati nell’appartamento, hanno proceduto a una perquisizione approfondita. La prima sorpresa è arrivata quando, nascosto nel box doccia, è stato trovato un altro giovane, risultato essere un ospite non autorizzato.

Il sequestro di droga e materiale per lo spaccio

Durante la perquisizione, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato diversi tipi di sostanze stupefacenti: hashish, marijuana, eroina e cocaina, per un totale di circa 100 grammi. Oltre alle droghe, sono stati trovati due flaconcini di metadone, materiale per il taglio e il confezionamento della droga, bilancini di precisione e una somma di circa 7 mila euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il ritrovamento delle armi

Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno scoperto, all’interno di un mobiletto della cucina, una vecchia arma da fuoco con la matricola illeggibile, configurando il reato di detenzione di arma clandestina. Insieme a questa, è stata sequestrata anche una pistola scacciacani priva del tappo rosso, elemento che la rende potenzialmente pericolosa e ne vieta la detenzione.

L’arresto e le conseguenze

Per il giovane materano di 23 anni, sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere. L’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di armi. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di droga e al possesso illegale di armi, fenomeni che continuano a destare preoccupazione nelle autorità locali.

L’operazione condotta a Matera si inserisce in un quadro più ampio di attività di prevenzione e repressione dei reati connessi alla droga e alle armi. L’arresto del giovane materano e il sequestro di droga e armi rappresentano un segnale forte da parte delle istituzioni, impegnate a garantire legalità e sicurezza sul territorio. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti e attività illecite legate al caso.

