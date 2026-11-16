Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Venti persone sono state raggiunte da misure cautelari per presunti reati legati al traffico di droga, alle armi, all’autoriciclaggio e a un tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato eseguito il 16 novembre dai Carabinieri della Compagnia di Modugno, su ordinanza del gip richiesta dalla Procura di Bari.

Bari, blitz a Modugno: lotta alla mafia

Secondo quanto si legge nel comunicato dell’autorità giudiziaria, 14 persone sono state condotte in carcere, 5 agli arresti domiciliari e una è stata sottoposta al divieto di dimora nel Comune di Modugno, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono considerati presunti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi da guerra, autoriciclaggio e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’origine dell’inchiesta

L’indagine è partita dall’arresto in flagranza di un giovane che, mentre si trovava ai domiciliari, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato gli investigatori a ipotizzare l’esistenza di un’associazione riconducibile al clan Capriati, attiva nelle piazze di spaccio di Modugno e Bitonto. In quest’ultima città sarebbero emersi confini territoriali definiti tra gruppi contrapposti, con tensioni quando venivano oltrepassati.

Ruoli e attività del gruppo

Le investigazioni, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, hanno permesso di individuare i presunti referenti del clan. Secondo la ricostruzione, il vertice decideva i compensi degli spacciatori e i prezzi delle sostanze, oltre a procurare gli immobili utilizzati per le attività illecite. I proventi sarebbero stati investiti anche nell’imprenditoria edile, nella quale il gruppo avrebbe gestito la scelta dei lavoratori e i rapporti con terzi.

A un livello inferiore si sarebbero collocati i capi area, incaricati di organizzare nel dettaglio lo spaccio e di tenere un “libro mastro” per registrare il volume d’affari. Gli investigatori hanno inoltre individuato una base logistica in cui sarebbero state accumulate partite di cocaina, hashish e marijuana e custodite armi.

Le modalità contestate

Per aumentare i ricavi, gli indagati avrebbero diluito la droga con creatina e poi l’avrebbero trattata con spray acrilico, in modo da farla apparire pura agli acquirenti. Il gruppo, infine, avrebbe garantito assistenza legale ed economica ai membri coinvolti in procedimenti giudiziari.