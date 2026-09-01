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È di due arresti e 20 grammi di crack sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo. Una coppia, composta da un 45enne catanese e una 43enne originaria del siracusano, è stata fermata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stata sorpresa a gestire una fiorente attività illecita protetta da un sistema di videosorveglianza.

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ennesimo blitz antidroga è stato effettuato nel quartiere “San Cristoforo” di Catania. Gli agenti della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile della Questura hanno individuato una piazza di spaccio gestita da una coppia, composta da un uomo di 45 anni residente a Catania e una donna di 43 anni originaria del siracusano.

Il sistema di protezione e il modus operandi

I due avevano organizzato un efficace sistema di protezione per la loro attività illecita, installando un sofisticato impianto di videosorveglianza a tutela dell’immobile. Inoltre, avevano dotato il portone d’ingresso di una finestrella, utilizzata per controllare l’identità dei clienti e per la consegna della droga, riducendo così i rischi di essere scoperti.

Le indagini e l’irruzione

Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato a lungo il modus operandi dei pusher, osservando un continuo via vai di persone che si avvicinavano al portone per ricevere la sostanza stupefacente attraverso la finestrella. Dopo aver raccolto sufficienti elementi, la polizia ha deciso di intervenire, facendo irruzione nell’appartamento e sorprendendo la coppia mentre tentava di occultare la droga.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione iniziale, non sono state trovate dosi di stupefacenti. Tuttavia, l’intuito di una poliziotta, insospettita dal comportamento della 43enne, ha permesso di scoprire 20 grammi di crack nascosti tra la biancheria intima della donna. L’appartamento è stato poi passato al setaccio dagli agenti, che hanno recuperato materiali utilizzati per la preparazione, il confezionamento e la pesatura della droga, tra cui un bilancino di precisione, carta d’alluminio e un flambatore.

Arresti e provvedimenti giudiziari

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, la coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, i due sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Resta ferma la presunzione di innocenza per gli indagati fino a eventuale condanna definitiva.

IPA