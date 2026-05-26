Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 4 indagati fermati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Gli arrestati, tre stranieri e un italiano, sono accusati di far parte di una ramificata associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti su scala transnazionale, con importazioni dal Sud America e distribuzione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina.

Le indagini e la struttura dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione rappresenta il culmine di mesi di indagini approfondite, iniziate nell’agosto 2025. Gli investigatori hanno ricostruito la mappa di un sodalizio criminale sudamericano-italiano, radicato nella Capitale e sul litorale nord laziale, con solidi legami internazionali e collegamenti con esponenti della criminalità organizzata calabrese e campana.

L’organizzazione, secondo quanto emerso, era composta da figure chiave: un broker internazionale di origini dominicane, responsabile dei contatti con i fornitori esteri e della gestione logistica e finanziaria; un vertice operativo colombiano, noto come il “Presidente”, incaricato della gestione dei connazionali, delle importazioni e dei rapporti con i narcotrafficanti in Spagna e Sud America; un broker romano, principale distributore per il mercato del litorale nord laziale e del centro Italia; e un soggetto di origini calabresi, specializzato nella fornitura di veicoli con vani occulti meccanizzati.

Modalità di importazione e distribuzione della droga

L’organizzazione ha dimostrato una notevole capacità logistica, introducendo la cocaina in Italia attraverso due canali principali: via terra dalla Spagna, utilizzando automobili modificate con doppi fondi sofisticati, e via mare tramite navi partite da porti sudamericani, come Guayaquil in Ecuador. In quest’ultimo caso, la droga veniva trasportata in borsoni lanciati in mare in punti prestabiliti, individuabili tramite coordinate GPS.

Per le consegne più delicate, il gruppo si avvaleva di corrieri “ovulatori“, addestrati a trasportare decine di ovuli di cocaina ingeriti, al fine di eludere i controlli negli aeroporti e sulle strade.

Gestione imprenditoriale e linguaggio in codice

Le indagini hanno evidenziato una gestione imprenditoriale del traffico di stupefacenti. I vertici discutevano apertamente delle fluttuazioni di mercato: la cocaina veniva acquistata all’ingrosso a circa 16.000-17.000 euro al kg e rivenduta a 21.000-24.000 euro. Il margine di guadagno, chiamato “punti”, corrispondeva a 7.000 euro per ogni chilogrammo.

Per evitare di essere intercettati, gli indagati utilizzavano nomi in codice nelle conversazioni: “Rosalba/Rosalia” per la cocaina rosa, “Biancaneve” per la cocaina classica, “cotta/cruda” per indicare il tipo di preparazione chimica.

Le truffe e i rapporti con la criminalità organizzata

Un episodio di particolare rilievo investigativo ha visto i vertici sudamericani vittime di una truffa da parte di esponenti della Camorra napoletana. Questi ultimi, simulando un finto intervento delle forze dell’ordine nel napoletano, si sono appropriati di 10 chilogrammi di cocaina appena consegnati dai colombiani, causando un danno stimato in circa 280.000 euro. Per recuperare il carico o il denaro, il cartello ha attivato i propri canali diplomatico-criminali, organizzando summit in Campania per risolvere la questione.

Violenza e metodi intimidatori

La propensione alla violenza del gruppo è emersa chiaramente dalle indagini. Il vertice colombiano pianificava rapimenti per il recupero dei crediti legati alla droga, noleggiando appartamenti dove rinchiudere i debitori e prevedendo l’uso di armi da fuoco e mazze da baseball. Le intercettazioni hanno inoltre confermato legami diretti tra gli indagati e i vertici dei “Los Choneros“, la più potente e sanguinaria fazione criminale dell’Ecuador.

Sistemi di pagamento e riciclaggio

Uno degli aspetti più innovativi dell’indagine riguarda il sofisticato sistema di pagamento e trasferimento dei capitali illeciti. Per eludere i controlli delle autorità bancarie e governative, l’organizzazione ricorreva sistematicamente all’utilizzo di moneta virtuale, dimostrando una notevole capacità di adattamento alle nuove tecnologie.

Il laboratorio clandestino e il sequestro finale

L’epilogo operativo dell’indagine si è avuto con la scoperta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bianco, di un laboratorio clandestino nelle campagne di Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria). All’interno della struttura, sequestrata insieme a presse idrauliche, stampi e forni a microonde, sono stati trovati oltre 500 kg di miscele destinate ad abbassare la purezza della droga, aumentando così i profitti dell’organizzazione.

L’operazione, che ha visto coinvolte diverse province e numerosi reparti dell’Arma, ha permesso di smantellare una delle più articolate reti di traffico di stupefacenti attive tra Sud America e Italia, con ramificazioni anche in Spagna e collegamenti con la criminalità organizzata calabrese e campana. L’ultima azione si è svolta nel territorio di Civitavecchia.

Carabinieri