Un uomo è stato denunciato nella provincia di Oristano dopo un intervento della polizia, coordinato dalla locale Procura della Repubblica e finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla tutela del patrimonio culturale, con particolare attenzione al coinvolgimento di adolescenti e giovani.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la IV Sezione della Squadra Mobile di Oristano ha intensificato le attività di prevenzione e repressione dello spaccio, fenomeno che negli ultimi tempi ha visto un preoccupante aumento tra i più giovani. L’operazione si è inserita in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a garantire la sicurezza pubblica e a proteggere il patrimonio culturale locale.

Le indagini e l’individuazione del sospetto

L’indagine è partita da un’attenta attività di monitoraggio e da appostamenti prolungati in alcune aree considerate a rischio. Gli investigatori hanno osservato per diversi giorni movimenti sospetti riconducibili a un uomo residente in un comune della provincia di Oristano, incensurato e insospettabile. Questi comportamenti hanno spinto gli agenti a procedere con controlli mirati e a effettuare perquisizioni sia domiciliari che personali.

Il sequestro di droga e strumenti per lo spaccio

Durante l’intervento, la Squadra Mobile ha rinvenuto un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti: circa 35 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana. Oltre alle droghe, sono stati trovati bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e altri strumenti comunemente utilizzati nell’attività di spaccio. La varietà e la quantità delle sostanze sequestrate, insieme alla presenza dell’attrezzatura per il dosaggio e il confezionamento, hanno confermato l’esistenza di un’attività illecita ben organizzata, probabilmente rivolta a un pubblico giovane.

La scoperta dei reperti archeologici

L’operazione ha assunto un risvolto inaspettato e di grande rilievo culturale. All’interno dell’abitazione dell’indagato, nascosti in un vano per la custodia degli attrezzi da giardino, gli agenti hanno scoperto alcuni reperti archeologici di probabile valore storico. Si tratta di due anfore di verosimile epoca romana e di un bronzetto nuragico raffigurante un arciere. Questi oggetti potrebbero essere stati recuperati attraverso scavi clandestini o tramite attività illecite di traffico di beni archeologici, spesso collegato al mercato dello spaccio di stupefacenti.

Accertamenti sulla provenienza dei reperti

Gli esperti della Soprintendenza dei Beni Culturali di Cagliari sono ora impegnati negli accertamenti necessari per verificare l’autenticità e la provenienza dei reperti. Se dovessero risultare originali, rappresenterebbero un ulteriore tassello di un mercato illecito diffuso e altamente redditizio. L’attenzione delle autorità si concentra quindi non solo sul contrasto allo spaccio, ma anche sulla salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

IPA