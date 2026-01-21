Droga e centinaia di euro nelle mani di due minorenni a Foligno, denunciati per spaccio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a seguito di controlli effettuati dalla Polizia di Stato nel pomeriggio del 18 gennaio a Foligno. I giovani sono stati fermati nei pressi di via Lazio, dove sono stati trovati in possesso di hashish e di una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

I controlli a Foligno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nel corso di un’attività di monitoraggio condotta dagli agenti nei pressi di via Lazio.

L’attenzione degli operatori si è focalizzata su un’area verde,dove la presenza di due ragazzi che si muovevano con atteggiamento sospetto ha attirato l’interesse delle forze dell’ordine.

Il fermo e la perquisizione

I poliziotti hanno deciso di procedere al controllo dei due giovani. Durante l’identificazione entrambi hanno mostrato segni evidenti di nervosismo, circostanza che ha spinto gli agenti a effettuare una perquisizione personale.

L’ispezione ha permesso di rinvenire, nascosto tra gli abiti del primo ragazzo, un quantitativo di poco inferiore ai 25 grammi di hashish oltre a una somma di oltre 300 euro,ritenuta con ogni probabilità frutto dell’attività di spaccio.

Il secondo minorenne già noto alle forze dell’ordine

Il secondo giovane, già conosciuto dalla Polizia per precedenti reati contro la persona, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish.

Anche per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Denuncia e sequestro

Al termine delle procedure di rito i due ragazzi sono stati accompagnati in Commissariato, dove sono stati formalmente denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Lo stupefacente e il denaro rinvenuti sono stati immediatamente sottoposti a sequestro.

Conclusioni

L’operazione della Polizia di Stato conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di interrompere un’attività illecita e di sottrarre dal mercato una quantità significativa di droga, oltre a denaro presumibilmente collegato al reato.

L’episodio avvenuto a Foligno rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle istituzioni nel tutelare la sicurezza e la legalità sul territorio.

