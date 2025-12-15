Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in flagranza di reato mentre tentava di cedere sostanze stupefacenti, un giovane nuorese è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”. L’operazione, condotta nella serata di ieri, ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga e denaro contante, secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine.

Operazione Alto Impatto: il contesto dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, supportati dalle unità cinofile “antidroga” della Polizia Penitenziaria, hanno individuato un giovane originario di Nuoro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, mentre cercava di cedere della sostanza stupefacente a un altro giovane, anch’egli nuorese.

La dinamica dell’intervento e il sequestro

L’uomo è stato immediatamente fermato dagli agenti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare 1,9 kg di Marijuana, 750 gr. di Cocaina e 91 gr. di MDMA. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e un’agendina contenente annotazioni relative a crediti e debiti legati alle cessioni di droga.

Il ritrovamento del denaro e la perquisizione domiciliare

La perquisizione si è estesa anche all’abitazione dell’arrestato, dove gli agenti hanno scoperto un borsone contenente la somma di 21000 euro in banconote da 50 e 100 euro. Il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, è stato sequestrato insieme al resto del materiale rinvenuto.

L’arresto e le accuse

Al termine delle formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito presso il carcere di Badu’e Carros a Nuoro, dove attende l’udienza di convalida. L’uomo è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale nei suoi confronti è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la sua posizione sarà valutata nel corso del processo, durante il quale potranno emergere ulteriori elementi a suo favore o a carico.

IPA