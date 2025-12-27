Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio nel quartiere Pozzo Strada di Torino, a seguito di una segnalazione anonima giunta tramite l’applicazione “You Pol”. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sequestrato sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione delle forze dell’ordine è scaturita da una segnalazione anonima ricevuta in orario serale attraverso l’applicazione “You Pol”. Il messaggio indicava una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di due parenti, residenti in due appartamenti distinti ma situati nello stesso condominio nella zona San Paolo di Torino.

L’individuazione degli appartamenti e la perquisizione

Gli agenti dell’UPGSP e del Commissariato di P.S. San Paolo hanno rapidamente individuato gli appartamenti segnalati. Nel primo alloggio hanno trovato una donna, che ha dichiarato di convivere con il figlio, assente al momento del controllo. La perquisizione ha permesso di recuperare 300 grammi tra hashish e marijuana, diversi bilancini di precisione, circa 1500 euro in contanti – ritenuti provento dell’attività di spaccio – due telefoni cellulari e numerose bustine per il confezionamento delle sostanze.

Il ritorno del figlio e la scoperta del secondo appartamento

Poco dopo, il figlio della donna è rientrato nell’abitazione. L’uomo ha confermato di vivere con la madre e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi che ha permesso agli agenti di accedere a un secondo appartamento nello stesso stabile. All’interno di questa seconda abitazione sono stati rinvenuti altri 350 grammi di hashish, alcuni bilancini e 1.770 euro in contanti, anch’essi ritenuti provento di spaccio.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

I due parenti sono stati arrestati ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/90 e condotti presso la casa circondariale “Lorusso – Cutugno” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

