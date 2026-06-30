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È di tre arresti e un maxi sequestro di droga, esplosivi e denaro il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri a Velletri. L’azione, finalizzata a contrastare la criminalità locale, ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio e al sequestro di materiale esplodente, ritenuto un grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Operazione dei Carabinieri: il blitz e gli arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Compagnia di Velletri ha messo in campo un imponente dispositivo di controllo del territorio, culminato con una serie di perquisizioni domiciliari mirate. L’attività ha permesso di arrestare in flagranza di reato tre persone, tutte di cittadinanza italiana e già note alle forze dell’ordine per precedenti penali. Gli arrestati hanno 52 anni, 29 anni e 22 anni.

Le indagini hanno avuto un impatto significativo sulla lotta al narcotraffico cittadino. In particolare, presso l’abitazione del 52enne, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 8 kg di hashish, 47 g di cocaina e 70 g di marijuana. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 260 euro in contanti e un manoscritto con nomi e quantitativi di stupefacente, elemento che confermerebbe l’esistenza di una fitta rete di spaccio gestita dall’uomo.

In un’altra abitazione, i Carabinieri hanno trovato ulteriori 113 g di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, e quasi 15 g di cocaina. Questi sequestri testimoniano la ramificazione dell’attività illecita sul territorio.

Esplosivi e armi: il pericolo per la sicurezza pubblica

Di particolare gravità è risultata la situazione riscontrata presso il domicilio del 22enne. Qui, oltre a 200 g di hashish, i militari hanno sequestrato 3 cartucce calibro 9, diverse armi bianche tra cui machete, pugnali e tirapugni, e soprattutto hanno scoperto due ordigni artigianali. La fabbricazione abusiva e la detenzione illegale di questi esplosivi all’interno di un’abitazione sono stati considerati un serio rischio per l’incolumità pubblica.

Nel corso della perquisizione, è stata inoltre rinvenuta una somma di circa 54.000 euro in contanti, ulteriore prova del vasto giro d’affari illecito gestito dal giovane.

Il bilancio dell’operazione: sequestri e indagini in corso

Al termine dell’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale esplodente, le munizioni, l’ingente quantità di stupefacenti – per un totale di quasi 9 chilogrammi – e decine di migliaia di euro in contanti. L’azione ha rappresentato un duro colpo per la criminalità locale e ha contribuito a disinnescare un grave pericolo per la collettività.

L’operazione si inserisce in un più ampio quadro di attività di controllo e prevenzione condotte dalle forze dell’ordine sul territorio di Velletri, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di spaccio e la presenza di armi ed esplosivi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

IPA