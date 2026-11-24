Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Ha tentato di fuggire mentre i Carabinieri stavano per controllare un’automobile, ma è stato subito raggiunto e bloccato. Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Cabras, in provincia di Oristano, durante un’operazione che ha portato al sequestro di oltre tre etti di hashish, marijuana, quattro munizioni e denaro contante.

Il tentativo di fuga del 19enne durante la perquisizione a Cabras

L’intervento è stato effettuato nel centro abitato di Cabras dai Carabinieri della stazione locale, che hanno sottoposto il giovane, già noto alle forze dell’ordine, a una perquisizione personale e domiciliare.

Durante le operazioni, i militari si sono spostati dall’abitazione al cortile per estendere i controlli a un’automobile. Il ragazzo ha approfittato di quel momento per tentare di allontanarsi.

La fuga è durata poco: i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a proseguire gli accertamenti. Una volta raggiunto dai militari, il 19enne non ha opposto resistenza.

Sequestrati hashish, marijuana, munizioni e denaro contante

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti circa 325 grammi di hashish e 7,26 grammi di marijuana, oltre a materiale ritenuto utile per il taglio e il confezionamento degli stupefacenti.

I Carabinieri hanno trovato anche quattro munizioni a pallini calibro 12 e 270 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

La droga recuperata durante l’intervento sarà inviata ai laboratori del Reparto investigazioni scientifiche (Ris) di Cagliari, dove verranno effettuate le analisi necessarie a stabilire la natura delle sostanze e la quantità di principio attivo contenuta al loro interno.

IPA