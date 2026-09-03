Droga e oltre 2mila euro nel borsello in auto nel quartiere Picanello a Catania, arrestato un 18enne

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È di un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti e denaro contante il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Catania. Un giovane di 18 anni è stato fermato nei giorni scorsi per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish, con oltre 2.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Il fermo e la scoperta della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’azione di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa. Gli agenti della Squadra Mobile, in particolare la sezione “Falchi”, hanno individuato il sospettato nei pressi di via Maria Giannì, nel quartiere Picanello di Catania. Il giovane, alla guida di una piccola utilitaria, ha tentato di sottrarsi al controllo effettuando diversi metri in retromarcia dopo aver notato la presenza delle forze dell’ordine.

Il controllo e i precedenti del giovane

Una volta bloccato, il diciottenne è stato sottoposto a una serie di accertamenti tramite la banca dati delle forze di polizia. È emerso che, nonostante la giovane età, il ragazzo aveva già precedenti per reati specifici legati allo spaccio. La perquisizione dell’auto ha permesso di rinvenire, sotto il sedile anteriore del lato passeggero, un borsello contenente 21 bustine trasparenti con 200 grammi di marijuana e 4 involucri di hashish per un totale di 25 grammi.

Il sequestro del denaro

All’interno dello stesso borsello è stata trovata anche la somma di 2.075 euro in contanti. Secondo gli investigatori, il denaro sarebbe il guadagno derivante dall’attività di spaccio svolta dal giovane. Il materiale sequestrato è stato posto sotto custodia per gli accertamenti di rito.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, il diciottenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto in carcere, dove attende l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA