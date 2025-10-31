Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Cormano. Un cittadino italiano di 24 anni, titolare di una pizzeria, è stato fermato per detenzione di droga e porto abusivo di armi, oltre che per il possesso di esplosivi. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini e il blitz nella pizzeria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata dopo che gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno individuato una pizzeria di Cormano come possibile luogo di stoccaggio di sostanze illegali. L’attività investigativa, mirata a contrastare i reati legati allo spaccio di droga, ha portato i poliziotti a concentrare l’attenzione sul giovane titolare del locale.

Il controllo e i sequestri

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, intorno alle 19.30, gli agenti di via Poma hanno fatto irruzione nella pizzeria di via Vespucci. Il 24enne, che ha dichiarato di essere il titolare, è stato sottoposto a controllo. Durante la perquisizione, sono stati trovati 18 grammi di hashish in un cassetto sotto il registratore di cassa, mentre in un armadietto sotto il bancone sono stati rinvenuti cinque proiettili calibro 7,65 mm. In un altro armadietto, vicino ai servizi igienici, gli agenti hanno scoperto un ulteriore involucro contenente 36 grammi di hashish.

Il garage e l’auto: cocaina, hashish e ordigni

Le ricerche sono proseguite nel garage, locale di pertinenza della pizzeria, dove sono state sequestrate venticinque bustine contenenti 11 grammi di cocaina, tre panetti da un etto ciascuno di hashish, altri 11 involucri con 26 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Non solo: nel garage sono stati trovati anche 5 ordigni artigianali dal peso complessivo di oltre un chilo e mezzo. All’interno dell’auto del giovane, infine, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola stordente taser.

L’intervento degli artificieri e la convalida dell’arresto

Per la presenza di materiale esplosivo, sul posto è intervenuta una squadra della Sezione Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, che ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza degli ordigni per la successiva distruzione.

Le accuse e la detenzione

Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga e indagato per porto abusivo di armi e possesso di esplosivi, in base alle normative vigenti. Nel corso dell’udienza svoltasi ieri mattina, l’arresto è stato convalidato e il 24enne è stato condotto presso la casa circondariale di San Vittore, a Milano.