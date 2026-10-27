Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare per presunti reati legati ad armi, estorsioni e droga. Il provvedimento è stato eseguito oggi dalla Polizia di Stato a Bologna, su delega della Procura e nell’ambito di un’indagine su attività criminali coordinate anche dall’interno delle carceri.

Bologna: cellulari in carcere per dirigere le operazioni all’esterno

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta della Squadra Mobile ha ricostruito il ruolo di alcuni detenuti in istituti penitenziari emiliani, già reclusi per reati gravi, tra cui omicidio volontario. Secondo gli investigatori, avrebbero continuato a dirigere e organizzare attività all’esterno del carcere grazie a telefoni detenuti illegalmente. Le contestazioni, a vario titolo, comprendono detenzione e porto di armi, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e uso illecito di apparati telefonici in carcere.

Le attività contestate avrebbero riguardato la vendita di droga e il recupero di crediti o la riscossione di debiti riconducibili ad affari illeciti. Per imporre i pagamenti, sarebbe stato fatto ricorso anche ad armi da fuoco detenute illegalmente.

La cocaina e gli spari contro un’auto

Gli investigatori hanno ricostruito una trattativa per la compravendita di un chilogrammo di cocaina, concordata da due detenuti all’interno di un istituto penitenziario. L’ipotesi accusatoria collega la successiva richiesta di pagamento a un’intimidazione avvenuta l’8 gennaio 2026 nella provincia di Bologna: due uomini avrebbero sparato contro l’auto della madre di uno dei detenuti.

L’aggressione nel parcheggio

Un altro episodio ricostruito risale al 28 febbraio 2025 e sarebbe avvenuto in un parcheggio di Bologna. Secondo l’accusa, due fratelli albanesi avrebbero aggredito una persona con una pistola su incarico di un terzo fratello, all’epoca detenuto, per riaffermarne il prestigio criminale. La vittima è rimasta ferita, ma non ha presentato denuncia.

IPA