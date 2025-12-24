Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni al Bar il Miliardario di Milano, dopo che il locale è risultato essere abituale ritrovo di persone con precedenti penali e teatro di episodi legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato dal Questore Bruno Megale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come previsto dall’art. 100 del T.U.L.P.S.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa a seguito di una serie di controlli effettuati dagli agenti del commissariato Mecenate e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso il bar situato in via Carlo Marochetti n. 21.

I controlli e la sospensione della licenza

La mattina odierna, gli agenti hanno notificato alla titolare del Bar il Miliardario la sospensione della licenza per 10 giorni. Il provvedimento è scaturito dai controlli condotti nel mese di novembre, quando il locale è stato identificato come punto di ritrovo di avventori abituali con precedenti penali e di polizia. Alcuni di questi sono stati trovati anche in possesso di sostanze stupefacenti.

L’episodio che ha portato all’arresto

In particolare, agli inizi di novembre, durante un controllo all’interno del bar, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno identificato otto avventori, tutti con precedenti di polizia. Una cliente ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo comportamento sospetto, cercando di nascondere alcuni oggetti personali. La donna, già nota alle forze dell’ordine per reati legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stata invitata a mostrare il contenuto della sua borsa.

Durante la verifica, la cliente ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti 1,38 grammi di ketamina e un terzo involucro con 0,30 grammi di MDMA, oltre a 405 euro in contanti. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire ulteriori 8,72 grammi di MDMA e tre involucri con 3 grammi di ketamina. Per questi motivi, la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le motivazioni del provvedimento

Il Questore di Milano ha applicato l’art. 100 del T.U.L.P.S., che consente la sospensione della licenza per gli esercizi pubblici che rappresentano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, o che siano frequentati abitualmente da persone pregiudicate o pericolose. Nel caso del Bar il Miliardario, i ripetuti controlli e l’arresto per spaccio hanno evidenziato la necessità di un intervento immediato per tutelare la collettività.

