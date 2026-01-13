Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati due giovani crotonesi con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un pregiudicato salernitano. Il grave episodio, avvenuto lo scorso novembre, sarebbe maturato nell’ambito del traffico di stupefacenti e della gestione delle piazze di spaccio locali. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita questa mattina dalla Polizia di Stato.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Questura di Crotone, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica locale. I destinatari del provvedimento sono due giovani residenti nel capoluogo calabrese, ritenuti gravemente indiziati del tentato omicidio di un giovane di origini salernitane.

I fatti: la sparatoria dell’8 novembre

L’episodio che ha dato il via alle indagini risale alla sera dell’8 novembre scorso, quando nella località Farina di Crotone un pregiudicato salernitano, arrivato in città con un carico di oltre 3 chili e mezzo di hashish suddivisi in panetti, è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola. La vittima, colpita in più parti del corpo da proiettili calibro 7,65, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pugliese di Catanzaro per un delicato intervento chirurgico volto all’estrazione di un proiettile.

Le indagini: focus su droga e criminalità organizzata

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Crotone, coordinate dalla Procura della Repubblica diretta dal Dottor Domenico Guarascio, si sono concentrate fin da subito sul contesto del traffico di sostanze stupefacenti e sulla gestione delle piazze di spaccio cittadine, riconducibili a esponenti della criminalità campana. Gli investigatori hanno individuato un’autovettura che, nella giornata dell’8 novembre, aveva seguito più volte lo stesso itinerario dell’auto utilizzata dalla vittima.

La ricostruzione degli eventi e gli elementi raccolti

Attraverso controlli sull’autovettura sospetta, la Polizia ha accertato che il mezzo era stato utilizzato proprio dai due giovani indagati. Grazie a una serie di accertamenti, tra cui la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, l’ascolto di testimoni e attività tecniche di intercettazione, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’agguato e a raccogliere elementi indiziari a carico dei due pregiudicati crotonesi in relazione al tentato omicidio avvenuto a novembre.

Il ruolo della Procura e le misure cautelari

Le risultanze investigative sono state condivise dalla Procura della Repubblica di Crotone, che ha richiesto l’emissione di due misure cautelari, poi accolte dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle piazze di spaccio e al traffico di stupefacenti, attività considerate il core business delle organizzazioni criminali attive nel crotonese e con collegamenti anche in Campania.

Il contesto: lotta al narcotraffico e criminalità organizzata

La Polizia di Stato ha sottolineato come questa operazione rappresenti solo una delle azioni messe in campo per contrastare il fenomeno del traffico di droga e delle piazze di spaccio che alimentano la criminalità organizzata locale e i suoi legami con altre regioni, in particolare la Campania. L’attività investigativa, articolata e complessa, ha permesso di colpire un segmento importante del mercato illecito degli stupefacenti.

