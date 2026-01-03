Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Roma dai Carabinieri. Un giovane di 22 anni è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di hashish, cocaina, denaro contante e orologi di lusso di sospetta provenienza. L’intervento è stato effettuato nella tarda serata di ieri nei pressi di Largo Guastalla.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz è stato eseguito dal Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma. L’attività investigativa ha avuto luogo nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha notato un giovane a bordo di un’auto ferma nei pressi della sua abitazione in Largo Guastalla. Il comportamento del ragazzo ha subito attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Il controllo e la perquisizione

I Carabinieri hanno dapprima fermato il giovane per un controllo di routine. Tuttavia, i sospetti generati dal suo atteggiamento hanno portato i militari a estendere la perquisizione anche all’abitazione del ragazzo. L’intuizione si è rivelata corretta: all’interno dell’auto e della casa sono stati rinvenuti 3,8 chilogrammi di hashish suddivisi in 36 panetti, oltre a 66 grammi di cocaina. In aggiunta, sono stati trovati strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi, elementi che hanno rafforzato l’ipotesi di un’attività di spaccio organizzata.

Sequestri e denaro contante

Durante la perquisizione, i militari hanno anche sequestrato 875 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale, compresi gli stupefacenti e gli strumenti per il confezionamento, è stato posto sotto sequestro. L’operazione ha permesso di interrompere una potenziale attività di spaccio nella zona di Roma, grazie all’intuito e alla prontezza dei Carabinieri.

Orologi di lusso e accusa di ricettazione

Nell’ambito della stessa attività investigativa, i Carabinieri hanno rinvenuto nell’abitazione del giovane anche due orologi di lusso, marca Rolex modello Submariner. Il ragazzo non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza degli oggetti, motivo per cui è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Gli orologi sono stati sequestrati e saranno oggetto di ulteriori accertamenti per verificarne la provenienza.

L’arresto del 22enne è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

