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È di 11 ordinanze di custodia cautelare il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Taranto, che ha smantellato un articolato sistema di traffico di droga e telefoni cellulari all’interno della Casa circondariale della città. L’indagine, coordinata dalla Procura, ha portato alla luce un vasto giro di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici destinati ai detenuti, grazie anche alla complicità di un agente penitenziario corrotto e all’utilizzo di droni.

Le indagini e la scoperta del traffico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via nel 2024, quando sono emersi i primi indizi di un diffuso traffico di hashish e cocaina all’interno del carcere di Taranto. Gli investigatori hanno ricostruito come la droga venisse introdotta e poi venduta a prezzi maggiorati rispetto al mercato esterno, con la regia di tre detenuti del braccio di “media sicurezza”.

Per portare a termine il piano, i tre detenuti si sono avvalsi della collaborazione di parenti, amici e di esperti piloti di droni. Questi ultimi riuscivano a far arrivare la droga, insieme a smartphone e microtelefonini, direttamente alle finestre esterne delle celle, eludendo i controlli tradizionali. Il sistema si è rivelato particolarmente efficace e difficile da contrastare, almeno fino all’intervento delle forze dell’ordine.

La corruzione dell’agente penitenziario

Un elemento chiave dell’organizzazione era rappresentato dalla complicità di un agente della Penitenziaria, che avrebbe agevolato le attività illecite del gruppo. L’uomo è stato arrestato dopo che, all’interno della sua auto parcheggiata nel carcere, sono stati trovati circa 900 grammi di hashish, una decina di grammi di cocaina, oltre a numerosi smartphones e schede telefoniche. Questo episodio ha confermato il coinvolgimento diretto del poliziotto nella rete di corruzione e spaccio.

Il pagamento delle sostanze stupefacenti e dei telefoni avveniva tramite bonifici o ricariche su schede prepagate. Inoltre, i detenuti acquirenti consegnavano numerosi pacchetti di sigarette, che sarebbero poi stati rivenduti a tabaccai compiacenti del capoluogo jonico, contribuendo così al riciclaggio dei proventi illeciti.

Gli arresti e i sequestri

Nel corso delle indagini, la Squadra mobile ha arrestato una coppia di Grottaglie trovata in possesso di circa 1 chilo di hashish, una trentina di telefoni cellulari, numerose schede telefoniche e un drone di grosse dimensioni. Sono stati inoltre arrestati due dronisti nelle campagne adiacenti la recinzione esterna della Casa circondariale, sorpresi con hashish, cocaina e telefoni cellulari completi di caricabatterie.

Complessivamente, delle 11 persone coinvolte nell’operazione, cinque sono finite in carcere (di cui due già detenute per altri motivi), cinque agli arresti domiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione ha rappresentato un duro colpo per il sistema di spaccio e corruzione che aveva preso piede nella Casa circondariale di Taranto.