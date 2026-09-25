Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di sette arresti e due obblighi di dimora il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia nella provincia di Nuoro. Due gruppi criminali, attivi tra Gavoi, Ollolai e Lula, sono stati smantellati dopo mesi di indagini che hanno permesso di ricostruire una fitta rete di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata tra Squadra Mobile e Commissariato di Gavoi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile di Nuoro insieme ai colleghi del commissariato distaccato di Gavoi. L’attività investigativa ha coinvolto anche il Reparto prevenzione crimine Sardegna e i reparti cinofili della Polizia di Stato e Penitenziaria. In totale, oltre 70 agenti hanno preso parte alle operazioni che hanno interessato diversi comuni della provincia.

Due gruppi criminali collegati tra loro

Le indagini hanno permesso di individuare due gruppi criminali che, pur operando in territori distinti, collaboravano tra loro. Il primo gruppo, attivo principalmente nei comuni di Gavoi e Ollolai, era dedito alla coltivazione e cessione di ingenti quantitativi di marijuana. Il secondo gruppo, con base logistica a Lula, si occupava invece del traffico di cocaina, con una fitta rete di spaccio al dettaglio che si estendeva su tutta la provincia di Nuoro.

Gli investigatori hanno documentato le attività illecite dei due gruppi grazie a un’attenta attività di osservazione e raccolta di prove. In particolare, è stata accertata la presenza di una vera e propria piantagione di marijuana, immortalata anche attraverso immagini aeree che ne hanno seguito la crescita fino all’estirpazione. Le indagini hanno inoltre permesso di ricostruire la cessione di singole partite di marijuana e di individuare i responsabili del possesso della piantagione.

Spaccio di cocaina e droghe sintetiche nella Baronia

La collaborazione tra i due gruppi criminali ha consentito agli agenti di identificare anche i trafficanti di cocaina e di scoprire un giro di spaccio attivo nei comuni costieri della Baronia, subregione della Sardegna. In questa zona è stata accertata anche la cessione di droghe sintetiche, tra cui hashish ed ecstasy.

Sequestri e reati contestati

Nel corso degli otto mesi di indagine, la Polizia ha sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina, tre chilogrammi di marijuana, quantità minori di hashish ed ecstasy, oltre a cinquemila euro in contanti e munizionamento illegalmente detenuto. A uno degli arrestati è stato contestato anche il reato di detenzione illegale di arma da fuoco e la grave crudeltà nell’uccisione di animali. In particolare, è stato rinvenuto un video nel cellulare dell’indagato che documentava la soppressione di un cane appena diventato madre, episodio che ha suscitato sdegno tra gli inquirenti.