È di 27 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato in provincia di Trapani, dove sono state smantellate tre organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti e, in alcuni casi, al sostegno della famiglia mafiosa di Marsala. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, è stata eseguita nelle prime ore del mattino, coinvolgendo numerosi indagati e portando a numerose perquisizioni e sequestri.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo e ha visto l’esecuzione di un’ordinanza cautelare restrittiva emessa dal GIP del capoluogo siciliano. In particolare, 16 persone sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, mentre 11 soggetti sono finiti agli arresti domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante, in alcuni casi, di aver agito per agevolare la cosca mafiosa denominata Cosa nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Marsala.

Perquisizioni e numeri dell’operazione

Nello stesso contesto operativo, tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state effettuate 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, anch’essi sospettati degli stessi reati. L’operazione ha richiesto un imponente dispiegamento di forze: 200 poliziotti, 4 unità cinofile e 16 pattuglie dei Reparti prevenzione crimine provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria hanno preso parte alle attività di polizia.

Le indagini: tre gruppi criminali e il controllo mafioso

L’indagine, avviata nel 2020, ha permesso di ricostruire il dinamismo criminale di tre distinte associazioni attive nella commercializzazione di cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e nei territori limitrofi. Le investigazioni, coordinate dalla Procura distrettuale e condotte dalla Squadra mobile di Trapani e dal Commissariato di Marsala, hanno documentato il controllo esercitato da figure apicali della consorteria mafiosa locale. Questi soggetti, in costante collegamento con i vertici delle organizzazioni indagate, venivano regolarmente informati sui traffici illeciti e beneficiavano di una percentuale sui proventi della vendita di droga, fonte primaria di sostentamento del sodalizio mafioso.

Il primo gruppo: base in contrada Ciavolo

Il primo gruppo criminale individuato aveva la propria base operativa in contrada Ciavolo ed era guidato da un allevatore marsalese di 70 anni. L’uomo, destinatario della misura cautelare della custodia in carcere, si avvaleva di una fitta rete di sodali e pusher alle sue dipendenze, attivi nello spaccio di cocaina. La sostanza veniva reperita anche tramite la mediazione di un pregiudicato mafioso e di altri personaggi di spicco della criminalità locale.

Nel corso delle indagini, il capobanda è stato arrestato poiché trovato in possesso di tre armi (due revolver calibro 38 e una semiautomatica con matricola abrasa) e 40 grammi di cocaina. Le armi erano state nascoste tra arbusti e manufatti rurali nelle campagne adiacenti alla sua proprietà.

Il secondo gruppo: la pescheria trasformata in base operativa

Il secondo gruppo, attivo a Marsala in contrada Amabilina, faceva capo a un pregiudicato marsalese, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di droga. L’uomo aveva ottenuto il permesso di allontanarsi dall’abitazione per gestire la propria pescheria, situata nella centrale via degli Atleti. Tuttavia, secondo le indagini, aveva trasformato l’esercizio commerciale in un vero e proprio crocevia del traffico illecito di stupefacenti e luogo di incontro con esponenti di cosa nostra marsalese, referenti delle altre due organizzazioni e principali gestori delle piazze di spaccio cittadine.

Nel corso delle investigazioni, il pescivendolo è stato colpito da una misura di prevenzione patrimoniale che lo ha privato della pescheria, costringendolo a trasferire la base operativa dell’attività di spaccio nella propria abitazione. Qui sono stati documentati incontri finalizzati all’elaborazione di strategie criminali alternative e alla definizione di nuove alleanze operative.

La pericolosità del soggetto è stata ulteriormente dimostrata dalla disponibilità di un’arma, una pistola 7,65 con matricola abrasa e relativo munizionamento, trovata nella disponibilità di un dipendente della pescheria (arrestato in flagranza nel dicembre 2021), che la deteneva per conto del titolare.

Atto intimidatorio e danneggiamento di un bar

Le indagini hanno inoltre accertato il coinvolgimento dell’indagato e del suo gruppo criminale, composto anche dal padre e dal cugino, in un grave atto intimidatorio: il danneggiamento a mezzo fuoco di un noto bar marsalese, avvenuto nel gennaio 2022. Secondo quanto ricostruito, il gesto sarebbe stato organizzato come ritorsione per il rifiuto del titolare del bar di assumere l’indagato, che sperava così di ottenere permessi utili ad alleggerire la misura restrittiva a cui era sottoposto. L’incendio del locale è stato commissionato a un consumatore di stupefacente in debito con il sodalizio per precedenti acquisti di droga non saldati.

Il terzo gruppo: giovani pusher e legami con la Calabria

Durante le indagini si è assistito all’ascesa di una terza associazione criminale, con base operativa in un appartamento della marsalese via Angileri. Questo gruppo, composto da numerosi giovani pusher, si è accreditato presso organizzazioni criminali calabresi, ottenendo così un canale di approvvigionamento di cocaina a prezzi concorrenziali. La droga veniva poi rivenduta nelle principali piazze di spaccio di Trapani, Marsala e Mazara del Vallo.

In questo contesto si inserisce l’arresto in flagranza di un fornitore calabrese, sorpreso nel marzo 2022 durante un trasporto di stupefacente proveniente dalla Locride e destinato a Trapani: l’uomo è stato trovato in possesso di oltre 2 chili di cocaina nascosti nell’abitacolo della vettura con cui viaggiava. L’associazione aveva già effettuato un primo approvvigionamento presso il calabrese, acquistando, per la somma di oltre 100 mila euro, 3 chili e mezzo di cocaina destinata alla piazza di spaccio marsalese.

