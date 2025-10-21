Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 16 arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un’associazione dedita al traffico di stupefacenti nella parte ionica del Salento. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita questa mattina nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, oltre che presso la Casa Circondariale di Lecce. Le misure cautelari sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nell’ambito di un’indagine che ha svelato due organizzazioni criminali radicate e violente, capaci di gestire un fiorente mercato di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata e dispiegamento di forze

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati 120 militari del Comando Provinciale di Lecce, supportati dai comandi territoriali, dal 6° Nucleo Elicotteri di Bari Palese, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, dal Nucleo Cinofili di Modugno e dai militari dell’11° Reggimento “Puglia”. L’intervento si è svolto simultaneamente nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, oltre che presso la Casa Circondariale di Lecce. Le forze dell’ordine hanno eseguito 7 misure cautelari in carcere e 9 ai domiciliari, su un totale di 51 indagati.

Le accuse e il contesto criminale

Gli arrestati sono gravemente indiziati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rapina con armi, tentata estorsione, incendio, lesioni personali aggravate dalla deformazione dell’aspetto e altri reati, con l’aggravante del metodo mafioso. L’indagine ha preso avvio nel giugno del 2020, quando a Galatone un giovane classe 1999 è stato arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti. Da quell’episodio, i Carabinieri hanno sviluppato approfondimenti investigativi che hanno portato alla scoperta di due filoni paralleli, costantemente in contatto, che si spartivano le principali aree di spaccio della zona ionica del Salento, tra Nardò (inclusi Santa Caterina e Santa Maria al Bagno) e Gallipoli (comprendente Galatone e Sannicola).

Le modalità operative delle organizzazioni

Le indagini hanno rivelato che le due strutture criminali erano ben organizzate e suddivise sui rispettivi territori, con la capacità di piazzare ingenti quantitativi di droga. In particolare, l’organizzazione attiva nell’area di Nardò aveva una struttura verticistica e gestiva un’attività sistematica di spaccio aggravata dal ricorso alla violenza e all’uso di armi, tipica delle organizzazioni mafiose. La violenza era utilizzata sia per il recupero dei crediti derivanti dalle cessioni di droga, sia per il controllo del territorio e l’affermazione del potere criminale.

Episodi di violenza e intimidazione

Tra i fatti più gravi emersi dalle indagini, spicca un episodio in cui, dopo un prelievo di denaro presso un bancomat, una vittima è stata avvicinata da individui armati che, con minacce e violenza, l’hanno costretta a cedere il controllo della propria auto. Durante il tragitto, la persona è stata colpita con schiaffi e minacciata con una pistola, puntata alla gamba e al volto, fino a essere condotta in un luogo isolato dove è stata derubata di 350 euro in contanti e delle chiavi dell’auto. Uno degli aggressori ha poi esploso 2 colpi d’arma da fuoco contro l’automobile, colpendo lo sportello lato conducente.

In un altro caso, nei pressi di un bar di Nardò, una vittima è stata aggredita con particolare ferocia da uno dei membri dell’organizzazione, che l’ha colpita ripetutamente anche dopo che era caduta a terra, provocandole la deformazione permanente del volto.

Le indagini e le tecniche investigative

Per diversi mesi, i Carabinieri hanno seguito le tracce delle due organizzazioni, utilizzando intercettazioni, pedinamenti, osservazioni discrete e ricognizioni aeree. Questo lavoro ha permesso di documentare un traffico costante di cocaina, eroina, marijuana e hashish, smerciati sia nei centri abitati che nelle località marine più frequentate del Salento.

Il ruolo delle donne nell’organizzazione

Un aspetto rilevante emerso dalle indagini riguarda il ruolo centrale ricoperto da alcune donne all’interno delle organizzazioni. Alcune di loro si occupavano del rifornimento dei pusher e dello spaccio al dettaglio, altre gestivano lo stoccaggio della droga e il controllo degli approvvigionamenti e delle consegne, talvolta anche in presenza di minori. Spesso venivano utilizzate auto di terzi come “apripista” per facilitare il trasporto dello stupefacente. Una donna vicina al capo gestiva i contatti telefonici e organizzava gli incontri tra i membri di spicco, adottando cautele particolari come l’uso di chat dedicate su piattaforme difficili da intercettare, quali WhatsApp e Telegram.

L’uso della tecnologia e i codici per la droga

La tecnologia ha avuto un ruolo determinante nell’attività delle due organizzazioni. I sistemi di messaggistica istantanea venivano utilizzati sia dai pusher che dai clienti per ordinare le dosi. In alcuni casi, i pusher ricontattavano i clienti per ricevere “recensioni” sulla qualità della droga, fidelizzando così la clientela. Le sostanze venivano chiamate in codice con nomi di cibi o bevande, come “birra” o “pane fatto in casa”, e prelevate da nascondigli sicuri, suddivise in piccole dosi e distribuite ai pusher per la vendita sul territorio.

Risultati dell’operazione e sequestro di droga

L’operazione ha portato a 10 arresti in flagranza e al sequestro di quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, che avrebbero potuto essere suddivisi in quasi 5.000 dosi da piazzare al dettaglio. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha ritenuto gravi gli elementi raccolti dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli e ha condiviso l’impostazione accusatoria della Direzione Distrettuale Antimafia, emettendo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita nella mattinata odierna.

