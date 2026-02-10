Droga importata in Umbria dall'Albania, il video dell'operazione della guardia di finanza contro sette persone
Operazione contro il traffico di cocaina: sette misure cautelari a Perugia, tre arresti e tre irreperibili
I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione oggi a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale su richiesta della locale Procura nei confronti di sette persone, ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione dedita al traffico di cocaina proveniente dall’Albania e diretta in Umbria e nel resto d’Italia. Tre di loro sono state condotte in carcere a Capanne, a Perugia, una è stata sottoposta ai domiciliari, mentre tre sono allo stato irreperibili. Cinque degli indagati sono cittadini di origine albanese, di cui tre residenti in provincia di Perugia, uno è italiano e un altro di origine romena, anche questi ultimi residenti nella provincia. Le indagini, avviate nel 2024, hanno permesso di delineare – spiega la Procura – “gravi indizi” sull’operatività nell’area perugina di un sodalizio piramidale con attività di approvvigionamento e smercio usando un negozio di Foligno come copertura.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.