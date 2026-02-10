Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno dato esecuzione oggi a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale su richiesta della locale Procura nei confronti di sette persone, ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione dedita al traffico di cocaina proveniente dall’Albania e diretta in Umbria e nel resto d’Italia. Tre di loro sono state condotte in carcere a Capanne, a Perugia, una è stata sottoposta ai domiciliari, mentre tre sono allo stato irreperibili. Cinque degli indagati sono cittadini di origine albanese, di cui tre residenti in provincia di Perugia, uno è italiano e un altro di origine romena, anche questi ultimi residenti nella provincia. Le indagini, avviate nel 2024, hanno permesso di delineare – spiega la Procura – “gravi indizi” sull’operatività nell’area perugina di un sodalizio piramidale con attività di approvvigionamento e smercio usando un negozio di Foligno come copertura.