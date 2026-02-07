Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

23 persone identificate, 2 locali controllati e sanzioni per circa 20.000 euro: questo il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dal Questore della Provincia di Imperia nella serata di venerdì 6 febbraio. L’operazione, organizzata per prevenire azioni illegali e garantire la sicurezza pubblica, ha visto coinvolte numerose forze dell’ordine e si è concentrata sulle zone nevralgiche della città, con particolare attenzione agli esercizi pubblici.

Controlli straordinari a Imperia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato il Questore della Provincia di Imperia, Lo Iacono, ha disposto il servizio straordinario dopo specifici incontri in Prefettura.

L’obiettivo era quello di rafforzare la prevenzione contro reati e tutelare la pubblica incolumità, attraverso verifiche mirate nei locali di intrattenimento situati nelle aree più sensibili della città.

Il servizio è stato svolto da personale del Commissariato P.S. di Sanremo, dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria, dai militari dell’Arma dei Carabinieri e dell’Ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Imperia, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Locale di Sanremo, dai Vigili del Fuoco e dai dipendenti del Dipartimento di prevenzione della provincia di Imperia.

Hanno partecipato anche le unità cinofile dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a testimonianza di un’azione sinergica tra le diverse istituzioni impegnate nella tutela della legalità.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 2 locali di intrattenimento. Per quanto riguarda le persone ne sono state identificate 23 di cui 10 risultate avere pregiudizi di polizia.

I controlli hanno permesso di riscontrare in entrambi i locali diverse irregolarità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/08), alla presenza di lavoro nero e a carenze in materia di igiene pubblica.

In uno dei due locali il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha comminato sanzioni per circa 20.000 euro a causa delle molteplici irregolarità riscontrate. L’attività è stata sospesa per la mancanza del Piano di Emergenza, misura che resterà in vigore fino alla presentazione della documentazione richiesta.

Questo provvedimento sottolinea la determinazione delle autorità nel contrastare le violazioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Durante le verifiche 2 avventori sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente e sono stati segnalati all’autorità competente dell’UTG – Prefettura di Imperia. Inoltre è stata rinvenuta e ritirata un’ascia, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine anche nei confronti di potenziali situazioni di pericolo per la collettività.

IPA