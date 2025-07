Droga maldestramente nascosta sul tetto a Torino, coppia arrestata Due persone arrestate a Torino per detenzione e spaccio di droga: la Polizia ha sequestrato cocaina e hashish nascosti in una mansarda.

Due arresti e sequestro di sostanze stupefacenti a Torino. Due persone sono state fermate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo un controllo nei pressi della Pellerina. L’intervento è stato motivato da sospetti sulla loro identità e residenza, portando alla scoperta di cocaina e hashish nascosti in una mansarda.

Le indagini e il controllo nei pressi della Pellerina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un controllo di routine effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano. Gli agenti hanno fermato un uomo di 33 anni di nazionalità guineana nei pressi della zona Pellerina a Torino. L’uomo non era in possesso di documenti di identificazione e ha dichiarato di essere domiciliato in via Ciriè.

Verifiche sull’identità e la residenza

Gli operatori hanno subito avviato accertamenti per chiarire la posizione dell’uomo. Hanno scoperto che lo stesso aveva presentato una denuncia di smarrimento dei documenti, ma con un indirizzo di domicilio diverso da quello dichiarato al momento del controllo. I poliziotti si sono quindi recati presso l’indirizzo indicato nella denuncia, dove hanno verificato che le chiavi in possesso del cittadino guineano aprivano effettivamente il portone dello stabile.

L’incontro sospetto e la fuga della donna

Nel cortile dell’edificio, una donna ha incrociato l’uomo insieme agli agenti. Alla vista degli operatori, la donna si è data alla fuga, salendo rapidamente le scale fino a raggiungere una mansarda all’ultimo piano. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, l’hanno seguita nei sottotetti, dove hanno notato la donna affacciarsi da una finestra del pianerottolo e nascondere uno zaino sulle tegole del tetto. La donna è stata immediatamente raggiunta mentre tentava di scappare.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione della mansarda, gli agenti hanno accertato che i due indagati convivevano nell’appartamento. All’interno dell’abitazione sono state trovate diverse dosi di cocaina già pronte per essere smerciate, oltre a un bilancino di precisione. Gli agenti hanno inoltre recuperato lo zaino nascosto sul tetto, al cui interno erano custoditi 3 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish.

Le accuse e la fase delle indagini

Entrambi i soggetti sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Il contesto dell’operazione e la lotta allo spaccio

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree urbane. La zona della Pellerina, già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine, è stata teatro di numerosi interventi mirati a garantire la sicurezza dei cittadini e a reprimere i reati legati al traffico di sostanze stupefacenti.

La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni sospette e nel fornire informazioni utili alle indagini. In questo caso, la tempestività dell’intervento e la professionalità degli agenti hanno permesso di individuare e fermare due presunti responsabili di spaccio, impedendo la diffusione di ulteriori sostanze illecite sul territorio.

La posizione degli indagati e le garanzie processuali

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la posizione dei due arrestati sarà valutata dall’autorità giudiziaria nelle prossime fasi del procedimento. Al momento, entrambi sono sottoposti alle misure cautelari previste dalla legge, ma resta ferma la presunzione di non colpevolezza fino all’eventuale condanna definitiva.

Conclusioni

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato Barriera Milano rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti a Torino. Il sequestro di cocaina e hashish, insieme all’arresto di due persone, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle aree più sensibili della città.

IPA