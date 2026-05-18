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19 persone sono state arrestate nel corso di una vasta operazione dei Carabinieri, che ha colpito una rete criminale attiva tra Aprilia e diversi comuni italiani. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, con l’accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi.

Operazione coordinata in diverse province

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata all’alba di oggi e ha coinvolto numerosi centri: Aprilia, Cisterna di Latina, Nettuno, Ciampino, Anzio, Velletri, Amelia, Cappadocia, Sant’Agata del Bianco e Castelletto Sopra Ticino. L’azione è stata condotta dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia insieme ai comandi territoriali competenti, al Nucleo Cinofili di Ponte Galeria e al Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare.

Le accuse e il ruolo della Procura Antimafia

L’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Roma, ha colpito 19 persone ritenute gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo. Le indagini, partite nel febbraio 2021 e concluse nel dicembre 2022, sono state coordinate dalla Procura e hanno preso avvio da un altro procedimento penale che aveva già portato allo scioglimento del Comune di Aprilia.

Un’organizzazione criminale ramificata

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire l’operatività di una consorteria criminale radicata in Aprilia e nei comuni limitrofi, dedita alla produzione, importazione e commercializzazione di sostanze stupefacenti. Il gruppo si avvaleva di canali di rifornimento internazionali, in particolare dal Belgio, per alimentare le piazze di spaccio nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia. Fondamentali per l’attività illecita sono risultati i contatti con una figura criminale collegata alla ‘ndrangheta, in particolare alla cosca Morabito di Africo.

Sequestri di droga e armi

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno documentato l’approvvigionamento di oltre 7 kg. di cocaina, 50 kg. di hashish e 35 kg. di marijuana, destinati alle piazze di spaccio delle province coinvolte. Durante le investigazioni, sono stati arrestati in flagranza cinque soggetti per la detenzione di circa 2 kg. di cocaina. Inoltre, è stata accertata la disponibilità da parte del gruppo criminale di un ingente quantitativo di armi, tra cui un fucile mitragliatore, utilizzate per minacciare e intimidire gli acquirenti inadempienti, tra cui anche il titolare di un ristorante di Aprilia.

Società di autonoleggio e complicità istituzionali

Le indagini hanno inoltre permesso di individuare una società di autonoleggio di Aprilia, le cui autovetture venivano impiegate esclusivamente per la commercializzazione della sostanza stupefacente. Un altro elemento emerso riguarda il coinvolgimento di un dipendente del Ministero dell’Istruzione, che avrebbe fornito supporto tecnico per la coltivazione e produzione della marijuana in serra, garantendo così l’efficienza del processo produttivo.

IPA