Arresto e sequestro di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato a Imperia nel pomeriggio del 16 agosto. Un giovane è stato fermato nella zona della Marina di Porto Maurizio perché trovato in possesso di dosi di hashish pronte per la vendita. L’intervento è stato disposto nell’ambito dei controlli rafforzati nelle aree turistiche, con l’obiettivo di contrastare il traffico di droga. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita dalla Squadra Mobile, che ha individuato il ragazzo durante i servizi di pattugliamento nelle zone più frequentate dai visitatori.

Controlli intensificati nelle aree turistiche

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Andrea Lo Iacono aveva disposto un rafforzamento dei controlli nelle zone di Imperia maggiormente esposte all’afflusso turistico. In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’area della Marina di Porto Maurizio, teatro di numerosi eventi e punto di ritrovo per residenti e turisti. Proprio qui, nel pomeriggio del 16 agosto, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti che hanno portato all’individuazione del giovane imperiese.

L’arresto e il sequestro della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo è stato fermato dopo essere stato trovato in possesso di alcune dosi termosaldate di hashish, già pronte per essere cedute. Gli agenti hanno immediatamente proceduto all’arresto del giovane, che è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. La quantità di sostanza stupefacente e le modalità di confezionamento hanno fatto ipotizzare un’attività di spaccio organizzata e destinata al mercato locale, soprattutto in un periodo caratterizzato da un’intensa presenza turistica.

La perquisizione domiciliare e il materiale sequestrato

La successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane ha permesso di rinvenire ulteriore droga, nascosta in diversi punti della casa. Oltre alla sostanza stupefacente, gli investigatori hanno trovato strumenti per il confezionamento e la pesatura delle dosi, elementi che confermano la natura sistematica dell’attività di spaccio. Durante il controllo, è stato anche sequestrato del denaro contante, ritenuto dagli inquirenti il provento dell’attività illecita, soprattutto considerando che il ragazzo risulta attualmente disoccupato.

Le misure restrittive e la convalida dell’arresto

Dopo l’arresto, il giovane è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso l’abitazione familiare, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Il 18 agosto, la locale Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura adottata nei suoi confronti, applicando una serie di obblighi restrittivi che limiteranno la libertà di movimento del ragazzo nei prossimi mesi. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere un’attività di spaccio che avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulla sicurezza della comunità, soprattutto in un periodo di grande afflusso turistico.

