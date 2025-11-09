Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un giovane di 20 anni nel centro di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata finalizzata a contrastare il traffico di droga tra i più giovani, in particolare nelle aree della movida cittadina.

Operazione della Polizia di Stato nel cuore di Crotone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Crotone, Renato Panvino. Questi servizi sono stati organizzati con l’obiettivo di monitorare il centro cittadino e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida, spesso utilizzati come punti di smistamento per i più giovani assuntori.

Il giovane già noto alle forze dell’ordine

L’arrestato, identificato con le iniziali B.A., è un giovane di 20 anni già destinatario di un provvedimento di Avviso Orale del Questore e del Divieto d’accesso alle aree urbane (DACUR). Gli agenti delle volanti lo hanno sorpreso nei pressi di un’abitazione situata nel centro città, mentre tentava di farvi ingresso. Alla vista dei poliziotti, che lo tenevano sotto osservazione da tempo, il giovane ha cercato di eludere il controllo, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori.

Il tentativo di depistaggio e la perquisizione

Una volta fermato, il giovane ha cercato di giustificare la sua presenza in quel luogo fornendo dichiarazioni false, nel tentativo di confondere gli agenti e sottrarsi al controllo. Tuttavia, gli operatori, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, che ha dato esito negativo. Nonostante ciò, il controllo è stato esteso anche all’unità immobiliare di sua pertinenza.

Il sequestro della droga e del materiale per il confezionamento

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 112 grammi di hashish, 97 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, vario materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 158 euro in contanti. Secondo quanto riferito dalla Polizia, la droga era già pronta per essere immessa sul mercato e risultava ben occultata all’interno di diversi involucri nascosti in alcuni cassetti dell’abitazione.

Un’azione inserita in un più ampio piano di controllo

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio, con particolare attenzione alle piazze frequentate dai giovani. L’attività investigativa, disposta dal Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, mira a smantellare le organizzazioni criminali che riforniscono di droga i pusher locali. In questo contesto, il giovane arrestato rappresentava un punto di riferimento per l’approvvigionamento di sostanze stupefacenti tra i minori e i neo-maggiorenni della città.

Arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni. L’operazione ha permesso di interrompere un canale di distribuzione di droga che, secondo le indagini, costituiva un punto di riferimento per i più giovani nel contesto urbano di Crotone.

