Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro arresti e centinaia di dosi di stupefacente sequestrate: questo il risultato delle ultime operazioni della Polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo di Roma. Gli agenti hanno smantellato una rete di spaccio che utilizzava metodi ingegnosi per nascondere la droga e rifornire i clienti tra cui davanzali, cassette dei contatori del gas e persino una bicicletta.

Quattro arresti a Roma

Gli agenti delle Volanti hanno intensificato i controlli nel quadrante compreso tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola, nel cuore del Quarticciolo, a Roma.

In ventiquattro ore sono stati arrestati quattro individui, tutti gravemente indiziati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il primo arresto: droga nascosta sul davanzale

Nel primo episodio gli agenti hanno sorpreso un giovane di ventotto anni, di origine egiziana e già noto alle forze dell’ordine, mentre prelevava alcune dosi di droga dal davanzale di una finestra.

Il ragazzo stava per consegnare lo stupefacente a un cliente quando è stato fermato. All’interno del nascondiglio improvvisato sono state trovate e sequestrate circa quindici dosi tra crack e cocaina.

Due tunisini e la cassetta del gas come deposito

Un secondo intervento ha visto protagonisti due ragazzi di origine tunisina. I due avevano scelto come deposito una cassetta del contatore del gas nei pressi della quale attendevano i clienti.

Solo dopo aver ricevuto 20 euro per ogni dose aprivano lo sportello per consegnare la droga. Quando hanno notato la presenza delle Volanti hanno tentato la fuga e si sono disfatti dello stupefacente, ma sono stati bloccati dagli agenti con undici dosi di cocaina al seguito.

La donna in bicicletta: 330 dosi sequestrate

A completare il quadro degli arresti una donna di trentaquattro anni, romana, già nota per reati simili, è stata fermata mentre si muoveva in bicicletta tra via Ostuni e via Cerignola per rifornire la piazza di spaccio.

Gli agenti hanno intuito la strategia e sono intervenuti prima che la donna riuscisse a concludere lo scambio. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate circa 330 dosi di crack e cocaina.

La zona degli arresti: il Quarticciolo

Il quartiere Quarticciolo, situato tra viale Palmiro Togliatti e via Cerignola, è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di attività di spaccio.

Gli ultimi arresti rappresentano un duro colpo per le organizzazioni che gestiscono il traffico di droga nella zona, ma anche un segnale della determinazione delle autorità a contrastare il fenomeno.

IPA