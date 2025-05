Droga nascosta nel bagno e clienti sospetti, sospesa la licenza a un locale in via delle Porte Nuove a Firenze

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sospensione della licenza di un locale da parte dei Carabinieri a Firenze. Il provvedimento è stato notificato al titolare di un bar in via delle Porte Nuove dal Questore della città, a seguito di attività illecite rilevate.

Controlli intensificati in città

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività straordinaria di controllo del territorio ha coinvolto diverse zone di Firenze durante la settimana. Le aree interessate includono Piazza Indipendenza, via Baracca, via Nazionale, via Alamanni, via Guelfa, via Faenza, Largo Alinari, Piazza del Mercato di San Lorenzo e vie limitrofe, Piazza Stazione, Piazza Leopoldo, Piazza delle Medaglie d’Oro, Piazza Dalmazia, via Mariti, zona Coverciano, via Aretina, fermata tramvia Strozzi-Fallaci, Porta al Prato, via Ponte alle Mosse, via Elio Gabbuggiani, Piazza Leopoldo, Parco delle Cascine, via della Scala, via dell’Albero, via Palazzuolo e via Bonaparte.

Operazione della Polizia di Stato

Un impiego straordinario del personale della Polizia di Stato fiorentina ha visto l’intervento di equipaggi delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio di unità cinofile e operatori del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. L’obiettivo era la prevenzione e repressione straordinaria delle attività delittuose nelle aree più sensibili della città e nei luoghi di aggregazione di soggetti dediti ad attività illecite.

Sequestri e identificazioni

In queste zone, sono state identificate oltre 200 persone. Nei pressi dei giardini Caponnetto in Lungarno del Tempio, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 140 gr. di hashish. Inoltre, all’interno del bagno di un esercizio commerciale di via Ponte alle Mosse, sono stati trovati e sequestrati 7 involucri di sostanza del tipo hashish per un peso totale di oltre 13 gr e 5 involucri di cocaina per un peso di oltre 2,5 gr.

Operazioni anche a Empoli

Nel comune di Empoli, l’attività straordinaria di controllo del territorio, finalizzata a contrastare i reati contro il patrimonio e quelli in materia di armi e stupefacenti, ha interessato le aree del centro cittadino, le zone circostanti la Stazione ferroviaria, viale Togliatti e la frazione Sovigliana. Sono state identificate circa 100 persone e controllati 62 veicoli.

Fonte foto: IPA