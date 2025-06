Droga nascosta nel riso e nel vino, scoperti 3 chili di hashish e cocaina nella ex manifattura di Torino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Torino per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha scoperto un ingente quantitativo di droga nascosto all’interno della ex manifattura tabacchi.

La scoperta della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo da parte degli operatori della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. Barriera di Milano. Gli agenti hanno notato due cittadini stranieri con un atteggiamento sospetto nei pressi di un chiosco in via Bologna. Il più giovane dei due ha consegnato un monopattino al connazionale, che si è diretto verso uno stabile poco distante, per poi tornare con un pacchetto.

Il controllo e la perquisizione

Fermati per un controllo, gli operatori hanno accertato che il pacchetto conteneva 3 involucri termosaldati di cocaina. Avendo fondato motivo di ritenere che la droga sequestrata provenisse da una partita più ampia, gli agenti hanno effettuato un’accurata perquisizione della vicina area della “ex Manifattura Tabacchi”, già oggetto di sgombero nelle scorse settimane.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti, nascosti sotto un cumulo di fazzoletti di carta, un sacchetto pieno di riso contenente circa 90 grammi di cocaina, suddivisi in involucri simili a quelli precedentemente sequestrati, e 1 kg di hashish, suddiviso in 5 panetti. In un capannone adiacente, il cane poliziotto Iron dell’unità cinofila della Polizia di Stato ha trovato altri 2 kg di hashish e un brick in cartone di vino contenente 400 grammi della medesima sostanza.

Conseguenze legali

I due cittadini marocchini sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli arresti sono stati convalidati. I procedimenti penali si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva. La città di Torino continua a essere al centro di operazioni di polizia volte a contrastare il traffico di droga.

