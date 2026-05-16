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Sette persone sono state arrestate per spaccio di sostanze stupefacenti in diversi quartieri della Capitale. Gli arresti sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, che ha neutralizzato i pusher attivi tra i quadranti nord-ovest e sud-est di Roma, grazie a una serie di interventi mirati nelle ultime ore.

Operazione antidroga nei quartieri della Capitale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo in vari quartieri di Roma, tra cui Appio, Tor Pignattara, Romanina, Primavalle e piazza Sempione. Gli agenti hanno individuato e smantellato diversi sistemi ingegnosi utilizzati dai pusher per nascondere la droga e renderla facilmente accessibile per il traffico e la vendita a cielo aperto.

Il primo arresto: scambio rapido nel quartiere Appio

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Appio, dove gli agenti hanno sorpreso un pusher durante uno scambio in modalità “cash & delivery”. La cessione, avvenuta in pochi secondi attraverso il finestrino di un’auto, è stata documentata dagli investigatori. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando sia il pusher che l’acquirente. Il primo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il consumatore ha ricevuto una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura.

Durante la perquisizione, il pusher è stato trovato in possesso di un’offerta di 26 dosi di hashish e cocaina, che estraeva all’occorrenza dagli slip o da una scatola calamitata nascosta nel passaruota dell’auto.

Il “rider” della droga a Tor Pignattara

Il secondo arresto ha riguardato un vero e proprio “rider” della droga, individuato nella zona di Tor Pignattara. L’uomo trasportava un panetto di hashish già etichettato e pronto per la distribuzione. Gli investigatori hanno scoperto che utilizzava uno smartphone per organizzare appuntamenti, pianificare consegne e gestire i contatti con i clienti, adottando modalità simili a quelle delle piattaforme di delivery.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori telefoni cellulari impiegati per la gestione del traffico di clienti, un altro panetto di hashish, strumenti per il taglio della droga, denaro di dubbia provenienza e appunti manoscritti relativi alla contabilità dell’attività illecita.

Due arresti tra Romanina e Primavalle: droga nascosta in auto e scarpe

Altri due pusher sono stati arrestati in distinti interventi nelle zone di Romanina e Primavalle, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Nel primo caso, la perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di 21 dosi di cocaina, confezionate in involucri termosaldati e nascoste insieme a materiale per il confezionamento.

Nel secondo episodio, il pusher aveva occultato dosi di cocaina e crack all’interno di sneakers dotate di un doppiofondo artigianale, dimostrando una notevole inventiva nel tentativo di eludere i controlli.

Arresti in piazza Sempione: consegne a cielo aperto

Gli ultimi due arresti sono avvenuti in piazza Sempione, dove due giovani sono stati fermati dagli agenti delle Volanti e del III Distretto Fidene Serpentara. I due si trovavano in un’area verde, utilizzata come punto di incontro con i clienti per le consegne “a cielo aperto”. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 19 involucri di hashish e di denaro contante di dubbia provenienza. Per entrambi è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione condotta nelle ultime ore conferma la diffusione del fenomeno dello spaccio nei diversi quartieri di Roma. Le modalità adottate dai pusher, sempre più sofisticate e ispirate ai servizi di consegna a domicilio, rappresentano una sfida costante per le forze dell’ordine, impegnate a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA