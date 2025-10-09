Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei arresti e oltre 21.000 euro sequestrati a Bari, nei quartieri Japigia e San Giorgio. L’azione è stata condotta nei giorni scorsi nel capoluogo pugliese, dove sono stati effettuati controlli straordinari che hanno portato al sequestro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante, ritenuto provento di spaccio.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati diversi equipaggi della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine e le Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo. L’obiettivo era intensificare i controlli nei quartieri Japigia e San Giorgio, aree già sotto osservazione per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sei persone arrestate e sequestri ingenti

Nel corso dei servizi straordinari, sono state arrestate sei persone, tutte ritenute presumibilmente responsabili di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare circa 2.700 grammi di hashish, 220 grammi di cocaina e circa 80 grammi di marijuana, oltre a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Il denaro sequestrato e le modalità di occultamento

Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato diverse somme di denaro, per un totale superiore a 21.000 euro, ritenute il frutto dell’attività illecita di spaccio. Gli indagati avevano adottato metodi ingegnosi per nascondere la droga: parte della sostanza è stata trovata in un contenitore magnetico fissato alla ringhiera di un balcone, mentre in un altro caso l’occultamento è avvenuto all’interno di un’autocarrozzeria situata nel quartiere Japigia.

Indagini ancora in corso

Le autorità sottolineano che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. La presunta colpevolezza degli arrestati dovrà essere accertata in sede processuale, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ulteriormente la rete di spaccio e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.

Il ruolo delle unità cinofile e della tecnologia

Un elemento chiave dell’operazione è stato l’impiego delle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo, che hanno consentito di individuare nascondigli altrimenti difficili da scoprire. L’utilizzo di contenitori magnetici e l’occultamento in ambienti insospettabili, come le autocarrozzerie, dimostrano la crescente sofisticazione delle tecniche adottate dai presunti spacciatori per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

