Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Carenze igienico-sanitarie e sostanze stupefacenti nascoste insieme al cibo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri e il personale del NAS all’interno di un minimarket situato nel centro di Cremona. Per la titolare dell’esercizio commerciale è scattata una sanzione di circa 3400 euro, oltre alla segnalazione alle autorità competenti come consumatrice di droga.

Degrado in un minimarket di Cremona

L’ispezione è stata svolta dalla Compagnia di Cremona insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità cittadino, nell’ambito dei servizi di prevenzione e monitoraggio delle attività commerciali.

Nel minimarket sono state rilevate condizioni igieniche non conformi e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’assenza del cartello con il divieto di fumo. Per queste violazioni alla responsabile sono state contestate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di circa 3400 euro.

La droga tra i prodotti in vendita

Nel corso della verifica delle derrate alimentari, i Carabinieri hanno trovato in una scatola di cartone, nascosti tra i sacchetti di alcuni snack, due involucri in cellophane con circa un grammo di cocaina e un involucro contenente 1,2 grammi di hashish.

Le sostanze sono state sequestrate. Alla titolare è stata contestata la violazione amministrativa in qualità di consumatrice di stupefacenti.

La segnalazione all’Ats

Per gli aspetti amministrativi, i militari hanno trasmesso una segnalazione formale all’A.T.S. di Cremona, cui spettano i provvedimenti di competenza.

L’intervento si è inserito nei controlli coordinati sul territorio, condotti in sinergia tra l’Arma e il personale specializzato del Nas.

IPA