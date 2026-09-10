Droga negli scarichi del bagno e pistola artigianale a Caltagirone vicino a Catania, arrestato un giovane

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È di un arresto e numerosi sequestri di droga e armi il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Caltagirone. Un giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma clandestina, ricettazione, furto di energia elettrica e detenzione illegale di munizionamento. L’intervento è stato eseguito nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e ai reati predatori.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Caltagirone e ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale. L’attività si è concentrata su un giovane già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di diversi reati legati allo spaccio e al possesso illegale di armi.

La perquisizione e il tentativo di disfarsi della droga

Durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno dovuto attendere venti minuti prima che l’indagato aprisse la porta. Una volta entrati, hanno notato che la cassetta dello scarico del bagno era ancora in fase di riempimento, particolare che ha fatto sospettare un tentativo di disfarsi di sostanze illecite. L’ipotesi è stata confermata dall’intervento dell’unità cinofila: il cane antidroga “Briska” ha segnalato con decisione il vaso sanitario e il primo pozzetto della rete fognaria esterna all’abitazione.

Il ritrovamento degli stupefacenti

Gli agenti hanno quindi aperto il tombino esterno collegato allo scarico del bagno, rinvenendo numerosi involucri termosaldati contenenti cocaina e marijuana. L’ispezione è stata estesa ai successivi pozzetti della rete fognaria, dove è stata recuperata altra marijuana. Azionando nuovamente lo scarico, dal primo pozzetto sono fuoriusciti un panetto di hashish, un bilancino di precisione, ulteriore marijuana e altri involucri termosaldati con cocaina.

Sequestri all’interno dell’abitazione

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di trovare ulteriori quantità di hashish, marijuana e cocaina, una bilancia digitale, un altro bilancino di precisione, una macchina termosaldatrice sottovuoto, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 580 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Quantitativi di droga recuperati

In totale, sono stati recuperati 125 grammi di marijuana, 120 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Il materiale sequestrato testimonia la rilevanza dell’attività di spaccio condotta dall’indagato.

Il rinvenimento dell’arma artigianale e delle munizioni

La perquisizione è stata estesa anche ai garage nella disponibilità del giovane. All’interno, gli agenti hanno trovato una pistola artigianale composta da tubi metallici e raccordi, completa di meccanismo di sparo e canna adatta a cartucce calibro 12, due cartucce calibro 12 e 24 cartucce presumibilmente a salve, modificate con ogiva metallica. Il possesso di tali armi e munizioni ha aggravato la posizione del giovane, già indagato per detenzione illegale di arma clandestina e detenzione illegale di munizionamento.

Furto di energia elettrica accertato dai tecnici

Durante le operazioni, è intervenuto anche il personale tecnico della società di distribuzione dell’energia elettrica. Le verifiche sull’impianto dell’immobile hanno permesso di accertare la presenza di un allaccio abusivo alla rete pubblica, tramite il quale l’abitazione veniva alimentata illecitamente. Anche questo elemento ha contribuito alle accuse di furto di energia elettrica a carico dell’indagato.

L’arresto e la convalida della misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone. Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

IPA