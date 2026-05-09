Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sette pusher sono stati arrestati e due consumatori sanzionati nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella Capitale. L’operazione, che ha interessato diversi quartieri di Roma, ha portato alla luce sofisticati sistemi di occultamento della droga e modalità di scambio sempre più ingegnose, tra cui l’utilizzo di aree verdi e mezzi per il trasporto disabili come copertura per lo spaccio.

Operazione dei Falchi: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione investigativa ha visto protagonisti i Falchi della Squadra Mobile, impegnati a contrastare il mercato degli stupefacenti nella Capitale. Gli agenti hanno individuato e smantellato diversi snodi di spaccio che si erano radicati in aree urbane e periferiche, adattando le proprie strategie alle abitudini dei clienti e cercando di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Le tecniche di occultamento: droga tra alberi e cespugli

Uno degli scenari più sorprendenti è stato scoperto nel quartiere Quarticciolo, dove tre complici avevano trasformato un albero in una vera e propria cassaforte naturale, nascondendo lo stupefacente tra le radici. Mentre due uomini si occupavano delle trattative e intrattenevano i clienti dietro un’edicola, una donna gestiva la consegna della droga nei pressi del cosiddetto “green fort”. Il blitz è scattato durante uno scambio, consentendo agli agenti di arrestare in flagranza i tre pusher e di sanzionare un consumatore. Dal nascondiglio sono stati recuperati oltre 100 involucri di cocaina, pronti per la vendita.

Il furgoncino per disabili usato come copertura

Un altro episodio significativo si è verificato a Centocelle, dove un trentanovenne romano è stato sorpreso a bordo di un furgoncino adibito al trasporto disabili, utilizzato come copertura mobile per l’attività di spaccio. Gli investigatori hanno notato le soste frequenti e sospette del mezzo, riuscendo a documentare uno scambio di droga e denaro in tempo reale e a bloccare sia il pusher che il consumatore coinvolto.

Nascondigli nel verde anche a San Giovanni

Nel quartiere San Giovanni, gli agenti hanno individuato un altro nascondiglio all’interno delle aiuole di un parco pubblico. Qui, un pusher è stato sorpreso mentre curava la sua base operativa nascosta tra due cespugli. L’intervento dei Falchi ha permesso di recuperare oltre 30 involucri di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato.

Il sistema delle vedette a Ponte di Nona

Altri due rifornitori delle piazze di spaccio sono stati intercettati a Ponte di Nona. I due agivano in modo autonomo, sfruttando nascondigli “pronto uso” e un sistema ben organizzato di vedette e traghettatori. Questi ultimi individuavano i clienti e li indirizzavano verso il pusher incaricato della consegna, pronti a lanciare segnali di allerta in caso di pericolo. Proprio grazie a questo sistema, gli agenti sono riusciti ad anticipare le mosse dei sospetti e a intervenire prima dello scambio. Nonostante il tentativo di fuga di uno dei due, entrambi – uno di origine egiziana e uno rumena – sono stati arrestati.

Le zone coinvolte e il bilancio dell’operazione

L’operazione ha interessato le principali piazze di spaccio del Quarticciolo, Centocelle, San Giovanni e Ponte di Nona, confermando la diffusione capillare del fenomeno a Roma. In totale, sono stati arrestati 7 pusher e sanzionati 2 consumatori, con il sequestro di oltre 130 involucri di cocaina. L’azione dei Falchi ha permesso di smantellare diversi snodi di spaccio e di sottrarre al mercato una quantità significativa di sostanza stupefacente.

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