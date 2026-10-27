Droga nei tombini e nei contatori al Quarticciolo a Roma, blitz a tenaglia dei carabinieri: 9 arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Le dosi nascoste nei tombini della luce, nei vani dei contatori e nelle buche scavate nelle aiuole. Al Quarticciolo, a Roma, i carabinieri hanno chiuso “a tenaglia” gli accessi alle piazze di spaccio del quartiere fino a notte fonda: 9 persone arrestate e oltre 200 dosi di crack e cocaina tolte dal mercato, nei giorni in cui è partito il presidio fisso delle forze dell’ordine.

Quarticciolo, il blitz a tenaglia nelle piazze di spaccio

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, i controlli sono stati portati avanti dalla Compagnia Roma Casilina, oltre al presidio fisso attivato nel quartiere.

Il servizio ha seguito le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con interventi coordinati e simultanei, i militari hanno bloccato i principali accessi e i punti di snodo dello spaccio.

Tombini e contatori come nascondigli, 9 arresti

Le perquisizioni hanno riguardato le persone fermate e i nascondigli usati dai pusher: vani contatori condominiali, buche nel terreno, tombini dell’illuminazione pubblica e aree verdi.

In tutto sono state sequestrate 143 dosi, circa 31 grammi di crack e oltre 15 di cocaina.

Altre 65 dosi sono state trovate nei contatori dei palazzi e sequestrate a carico di ignoti.

Otto uomini, in gran parte già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per detenzione e spaccio.

Il nono arresto riguarda un 57enne romano, fermato per aver violato un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

IPA