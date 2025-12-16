Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 34 dosi di cocaina sequestrate a Modena. Un cittadino tunisino di 28 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, che si aggirava nei pressi di Piazza San Francesco d’Assisi, è stato trovato in possesso della droga nascosta in una borsa da rider. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.00, durante un servizio di controllo del territorio da parte della Squadra Volante. Gli agenti hanno notato due uomini che sostavano nei pressi di Piazza San Francesco d’Assisi a Modena. Uno di loro, il cittadino tunisino di 28 anni, ha attirato l’attenzione degli operatori per il suo comportamento agitato durante il controllo.

Il controllo e la scoperta della droga

Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo, soprattutto dopo aver notato che il giovane aveva con sé una bicicletta e una borsa da rider. All’interno della borsa, nascosta in una tasca interna, sono state trovate 34 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Oltre alla sostanza stupefacente, il tunisino aveva con sé anche 180 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli accertamenti sulla posizione del fermato

Durante le verifiche, è emerso che il giovane era regolarmente presente sul territorio nazionale, ma non risultava svolgere alcuna attività lavorativa come rider, nonostante l’equipaggiamento che portava con sé. Questo dettaglio ha rafforzato i sospetti degli agenti sulla reale natura della sua presenza in zona e sull’utilizzo della borsa da rider per occultare la droga.

L’arresto e le decisioni del giudice

Al termine delle procedure di rito, il cittadino tunisino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena. Il giudice ha confermato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

IPA