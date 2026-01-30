Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

16 arresti e tre chili e mezzo di sostanze stupefacenti sequestrate: questo il risultato delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. Le indagini, svolte in vari quartieri di Roma e nei comuni limitrofi, sono state rese possibili grazie a controlli mirati, appostamenti e segnalazioni dei cittadini, con il supporto dell’applicazione YouPol.

Le nuove strategie dei pusher a Roma

Le attività di contrasto allo spaccio hanno permesso di individuare modalità operative sempre più sofisticate da parte dei pusher.

La droga veniva trasportata sia su due ruote che nascosta tra le lamiere delle auto, per poi essere consegnata in luoghi apparentemente insospettabili. In alcuni casi le sostanze venivano stoccate in abitazioni trasformate in veri e propri magazzini clandestini.

Il blitz a Labaro: scambio in un autolavaggio

Tra gli interventi più rilevanti figura quello dei “Falchi” della VI Sezione della Squadra Mobile che hanno agito nel quartiere Labaro.

Qui due donne avevano scelto un autolavaggio a gettoni di via Falcade come punto di incontro per lo scambio di droga e denaro. Gli agenti hanno sorpreso le complici durante il passaggio della sostanza, procedendo a un controllo approfondito.

All’interno di un barattolo nascosto vicino alla leva del cambio dell’auto, parcheggiata all’esterno dell’autolavaggio, sono stati rinvenuti 17 involucri di cocaina e 100 euro in contanti. Per entrambe le donne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio in strada e tentativi di fuga

Un altro episodio ha visto protagonista un pusher che operava in via Aldo Capitini, dove lo spaccio avveniva all’aperto.

Dopo averlo osservato mentre riceveva clienti su appuntamento i poliziotti sono intervenuti cogliendolo sul fatto. L’uomo ha tentato di fuggire rifugiandosi in un sottoscala e cercando di disfarsi della busta contenente le dosi, ma è stato bloccato e arrestato.

I rider della droga: cinque corrieri in manette

Non sono mancati i cosiddetti rider della droga: cinque corrieri sono stati arrestati in tre operazioni distinte, svoltesi tra la periferia e il centro di Roma.

Gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio, del XV Distretto Ponte Milvio e del Commissariato di P.S. Romanina hanno intercettato i corrieri mentre trasportavano la droga in auto per distribuirla ai clienti. Nel cuore della Capitale il giro di spaccio iniziava con ordini via social network e si concludeva con rapidi scambi in punti d’incontro prestabiliti.

Consegne camuffate e droga nascosta negli indumenti

In zona corso Francia una coppia è stata fermata dagli agenti mentre tentava di mascherare la consegna della droga come una visita a un parente.

La perquisizione ha portato al ritrovamento del carico sul tavolo della cucina e di ulteriori dosi nascoste nella biancheria intima della donna. Nel reggiseno sono stati scoperti 19 involucri tra crack e cocaina.

Segnalazioni anonime e case adibite a magazzini

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle segnalazioni anonime tramite l’applicazione YouPol. Una di queste ha condotto gli agenti in una abitazione nella zona Portuense, dove le pattuglie delle Volanti e dell’XI Distretto San Paolo hanno scoperto una casa utilizzata come deposito per la droga.

Il proprietario, un romano di 51 anni, è stato arrestato e risulta gravemente indiziato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Altri arresti tra città e provincia

Altri 6 arresti sono stati effettuati tra via Boccea, via Tuscolana, Primavalle, Grotta di Gregna e nei comuni di Colleferro e Tivoli.

In questi casi i pusher occultavano le dosi tra gli indumenti intimi, nei bagagli o all’interno dei veicoli cercando di eludere i controlli delle forze dell’ordine.

