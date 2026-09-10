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È di sei arresti e due chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nella periferia est della Capitale, dove sono stati scoperti diversi stratagemmi per occultare stupefacenti destinati allo spaccio. L’azione, coordinata dal V Distretto Prenestino, è stata condotta tra via Prenestina, viale Palmiro Togliatti, Centocelle e Tor Sapienza, con il supporto di unità cinofile e agenti in borghese.

Operazione coordinata nella periferia est di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato un ampio quadrante della periferia orientale di Roma. L’operazione, diretta dal Dirigente del V Distretto di P.S. Prenestino, ha coinvolto via Prenestina, viale Palmiro Togliatti, le zone di Centocelle e Tor Sapienza, con la partecipazione di agenti in borghese, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e del Nucleo Pol-Metro, oltre al prezioso contributo delle unità cinofile. Le attività si sono svolte tra strade, piazze di spaccio, abitazioni private ed esercizi commerciali, alternando posti di controllo, verifiche dinamiche e accertamenti su soggetti sottoposti a misure restrittive.

Droga nascosta tra cucina e frigorifero: il maxi sequestro in via delle Palme

Uno dei risultati più rilevanti dell’operazione è stato ottenuto in via delle Palme, dove gli agenti hanno seguito il movimento sospetto di alcune auto che, dalla stazione della metropolitana “Piazza dei Mirti”, si dirigevano verso un’abitazione per soste di pochi minuti. Questo via vai ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di intervenire con una perquisizione nell’appartamento. All’interno, è stata scoperta una cassaforte in metallo nascosta in una panca della cucina, contenente centinaia di involucri di cocaina e crack già confezionati, insieme ad altro stupefacente. Nel frigorifero, invece, sono stati trovati diversi panetti di hashish, pronti per essere immessi nel circuito dello spaccio.

Nel complesso, sono stati sequestrati quasi due chili di droga tra cocaina, crack e hashish, oltre a bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e appunti manoscritti con nomi e cifre riconducibili all’attività illecita. In questa circostanza, quattro persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il condotto dell’acqua come nascondiglio: arrestato un giovane al Quarticciolo

Un altro scenario emerso durante i controlli riguarda il Quarticciolo, dove gli agenti hanno individuato un giovane che avrebbe utilizzato un condotto dell’acqua come nascondiglio per la droga. Gli investigatori lo hanno osservato mentre prelevava una dose dal condotto per consegnarla a un cliente in cambio di denaro. Al momento dell’intervento, nel nascondiglio sono stati trovati altri quattro involucri di hashish, mentre nella tasca del giovane è stata recuperata la banconota appena ricevuta. Anche per lui è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inseguimento e arresto lungo viale Palmiro Togliatti

Lungo viale Palmiro Togliatti, un altro presunto pusher è stato tradito da una brusca accelerazione alla vista di una Volante della Polizia. Il conducente di un’auto a noleggio ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato intercettato e fermato poco dopo. L’uomo, un cinquantaquattrenne romano, aveva con sé 27 involucri di cocaina e 205 euro in contanti, pronti per la vendita. Anche in questo caso, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Controlli amministrativi e sequestro di una pistola

L’attività della Polizia si è estesa anche agli esercizi commerciali e alla verifica delle posizioni di persone sottoposte a misure restrittive. Due attività sono state sottoposte a controllo amministrativo, con una sanzione di 500 euro ciascuna. Inoltre, durante un accertamento, è stata sequestrata in via amministrativa una pistola Glock calibro 9×21, completa di caricatore e 45 munizioni.

Ordinanza di custodia cautelare e bilancio complessivo

Nel corso delle operazioni, è stata eseguita anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano per pregressi reati in materia di stupefacenti. Complessivamente, sono state identificate circa 100 persone, di cui 5 sottoposte a misure restrittive ai domiciliari, e controllati 46 veicoli.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia est di Roma, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica.

IPA