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Sette persone sono state arrestate e decine di dosi di cocaina sono state sequestrate nel corso di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est della Capitale. L’operazione, che ha coinvolto i quartieri di Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino III, ha permesso di smantellare diverse piazze di spaccio e di individuare sofisticati sistemi di occultamento e distribuzione della droga. Gli arrestati sono gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Operazione dei Falchi nella periferia est di Roma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile, noti come Falchi, che hanno agito nei principali quartieri della periferia orientale di Roma. Le indagini hanno portato alla luce una rete ben organizzata di spaccio di cocaina, con modalità operative che prevedevano l’uso di cassette della derattizzazione come depositi, androni condominiali trasformati in centri di smistamento e automobili utilizzate come piazze di spaccio itinerante. I pusher occultavano le dosi anche nel cavo orale, mentre vedette sorvegliavano gli accessi alle aree di spaccio.

Sette arresti e due segnalazioni alla Prefettura

Nel corso degli interventi, gli investigatori hanno proceduto all’arresto di sette persone, tutte gravemente indiziate, a vario titolo, del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Contestualmente, nell’ambito della strategia di contrasto volta a colpire anche la domanda, due acquirenti sono stati sorpresi durante scambi di droga e denaro e segnalati all’Autorità prefettizia quali assuntori.

Quarticciolo: la cocaina nascosta nelle cassette della derattizzazione

Al Quarticciolo, la cocaina non veniva portata addosso dal pusher, ma era nascosta all’interno di una cassetta della derattizzazione, trasformata in un deposito mimetizzato. Il sistema prevedeva che vedette e accompagnatori regolassero il flusso degli acquirenti in modo sincronizzato. Gli agenti hanno atteso che ogni componente della rete assumesse il proprio ruolo, per poi intervenire simultaneamente, sorprendendo lo spacciatore durante una cessione e recuperando il resto della droga nel nascondiglio. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il sequestro di sedici involucri di cocaina.

Ponte di Nona: struttura organizzativa e dosi nascoste

Anche a Ponte di Nona è stata individuata una struttura organizzativa ben definita. Un ventunenne libico gestiva i contatti con gli acquirenti, mentre un trentunenne marocchino riforniva la piazza recuperando le dosi occultate in una scatola delle linee telefoniche di un condominio. Parte della cocaina era nascosta nel cavo orale di uno dei due. Complessivamente sono stati sequestrati ventitré involucri di cocaina.

Tor Bella Monaca: smantellati due assetti criminali

A Tor Bella Monaca sono stati smantellati due differenti assetti criminali. Nel primo caso, nella piazza del “Ferro di Cavallo”, gli agenti hanno documentato una serie di cessioni riconducibili a un ventitreenne tunisino, che utilizzava le impalcature di via dell’Archeologia per nascondere la droga. Accortosi della presenza degli investigatori, il pusher ha tentato la fuga, disfacendosi degli involucri durante la corsa, ma è stato comunque arrestato. Il controllo ha permesso di sequestrare ventisei dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa quindici grammi, novecento euro in contanti e un telefono cellulare con annotazioni relative all’attività di spaccio.

Nel secondo episodio, la piazza era protetta da una giovane vedetta incaricata di monitorare gli accessi e segnalare la presenza delle forze dell’ordine. Superata la cintura di controllo, gli agenti hanno arrestato un ventottenne tunisino, trovato in possesso di trentacinque involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa venti grammi, oltre a centosettantacinque euro in contanti.

Tor Sapienza: spaccio itinerante e arresto in flagranza

A Tor Sapienza, i Falchi hanno intercettato uno spacciatore colto in flagranza durante una cessione avvenuta in pochi istanti: una banconota passata di mano e, in senso opposto, un involucro ceduto dal finestrino dell’auto. La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire, nascosti sotto il tappetino lato guida, circa quaranta involucri di cocaina, pronti per essere distribuiti in modalità itinerante per eludere i controlli. Il conducente, un quarantasettenne romano, è stato arrestato, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Tiburtino III: appartamento usato come base logistica dello spaccio

A completare il quadro operativo è stato l’arresto di una sessantenne romana, che aveva trasformato il proprio appartamento nel quartiere Tiburtino III nella base logistica della piazza di spaccio. Dopo aver documentato una cessione e segnalato l’acquirente alla Prefettura, gli agenti hanno seguito la donna fino alla sua abitazione, bloccandola prima che potesse sottrarsi al controllo. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare decine di dosi di cocaina e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio. Anche per lei sono scattate le manette.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.